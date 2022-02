Pinguino, il Cantante Mascherato: chi è? gli indizi/ Pubblico spaesato: Nek o Giorgia? Ma non solo…

Chi è Pinguino de Il Cantante Mascherato?

Prende il via oggi, venerdì 11 febbraio, la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1. Tra i protagonisti di questa edizione – la terza dopo gli ottimi riscontri della scorsa stagione – c’è anche Pinguino, maschera tenera e dolce, con uno stile un po’ rock. Nel filmato postato sull’account Instagram ufficiale del programma, vediamo Milly Carlucci diramare qualche indizio sul simpatico cantante mascherato: “Mi diverte moltissimo fare questa cosa”, apre la conduttrice mentre mostra l’immagine del Pinguino.

Miriana Trevisan, messaggio aereo contro Biagio "Non è amore"/ Lui replica "Rispetto"

“Immagino le persone del pubblico che si entusiasmano per un certo tipo di personaggio. E questo baby pinguino come si fa a non amarlo? Come vedete ha tutte le cose a posto, ha il suo beccuccio, la sua giacchetta a vento, i piedini, il cappello e siccome è un po’ rock ha anche la cinta fatta in un certo modo. E’ lui… guardate gli occhioni”, sottolinea Milly.

Fosca Innocenti/ Anticipazioni 11 febbraio e diretta: riecco Vanessa Incontrada!

Pinguino, chi si nasconde sotto la maschera? Il web è spaesato: da Nek a Morgan, tutte le ipotesi

Dunque, come indizi, finora, c’è davvero poco su cui lavorare. Occorrerà sbirciare attentamente i dettagli del Cantante Mascherato durante la diretta, per carpire informazioni preziose. Naturalmente sul web è già partita la caccia al nome e sotto il post pubblicato dalla Carlucci, le ipotesi si susseguono, partendo dagli elementi vaghi forniti dalla conduttrice. E’ ancora presto per fare delle ipotesi credibili, tuttavia qualche internauta si è lanciato in improbabili pronostici.

IL CANTANTE MASCHERATO 2022, 1a PUNTATA/ Diretta e maschere: 12 vip da Milly Carlucci

Vediamone insieme alcuni, iniziando da Nek che per molti sarebbe ricollegabile agli occhioni dolci del pinguino. Qualcuno è convinto invece si tratti di una donna. C’è chi crede che sotto la maschera possa nascondersi Giorgia. Ma tra gli altri nomi spuntano anche Renato Zero e Morgan. Insomma, c’è ancora tanta confusione sul web. Qualche dubbio, magari, verrà sciolto durante la prima puntata de Il Cantante Mascherato. Appuntamento a stasera, 21.25, su Rai1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA