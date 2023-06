Pink: una fan le lancia le ceneri della madre/ La reazione della cantante diventa virale

Pink e il regalo particolare della fan

Durante i concerti live, sul palco degli artisti, i fan lanciano qualsiasi cosa. Se durante i concerti rock, l’oggetto più gettonato è il reggiseno, nei live degli altri artisti, i fan lanciano peluche, fiori, giacche, lettere e via dicendo. Durante i concerti, gli artisti, tra una canzone e l’altra stanno anche molto attenti a ciò che accade tra il pubblico come accaduto durante uno degli ultimi live di Harry Styles che ha fermato la musica per permettere ad una fan in dolce attesa di andare in bagno. Ai concerti, dunque, accade davvero di tutto come testimonia ciò che è accaduto durante un live di Pink.

Tutto è accaduto durante il live che la cantante ha tenuto al British Summer Time Festival ad Hyde Park sabato 24 giugno 2023. Sul palco, mentre cantava, Pink ha ricevuto un regalo senza immaginare ciò che avrebbe trovato al suo interno come testimonia la sua reazione che è diventata virale.

La reazione di Pink di fronte al regalo della fan

Mentre Pink cantava “Just Like a Pill” un fan ha lanciato un oggetto sul palco. Nulla di strano se non fosse che, all’interno del sacchetto raccolto dalla cantante c’erano le ceneri della madre della fan la cui identità, però, resta segreta. “Questa è tua mamma? Non so cosa pensare…“, le parole della cantante che è rimasta spiazzata dal contenuto del sacchetto.

Pink ha poi posato il sacchetto nuovamente per terra e ha ricominciato a cantare. La scena è stata immortalata dai tanti fan presenti e il video, pubblicato poi sui socia, è diventato virale.

P!nk is left shocked as fan throws mother’s ashes on-stage: “Step too far” pic.twitter.com/ildzAYuF8s — Pop Crave (@PopCrave) June 27, 2023

