Marito e figlia di Rosanna Fratello, chi sono Pino Cappellano e Guendalina: un amore che dura da più di cinquant'anni. Nel 1977 la nascita della figlia

Cantante molto apprezzata dagli anni Settanta in poi, Rosanna Fratello è legata da una vita allo stesso uomo. Lui si chiama Pino Cappellano e al momento del loro matrimonio, avvenuto nel 1975, l’uomo gestiva una rinomata pasticceria di Como. Un imprenditore nel settore gastronomico, dunque, il marito di Rosanna Fratello, che l’ha resa mamma di una bambina, nata due anni più tardi. Lei si chiama Guendalina e proprio la figlia di Rosanna Fratello nel 2010 ha reso nonna la cantante.

L’amore tra Rosanna e suo marito è esploso in maniera naturale: i due, infatti, abitavano l’uno di fronte all’altra e così facendo si sono conosciuti e innamorati. La sera uscivano per salutarsi dalla finestra e facevano passeggiate mano nella mano.

Fin da ragazzina, dunque, Rosanna Fratello ha amato Pino, l’uomo che ha poi sposato nel 1975. Ancora oggi la loro unione è molto forte e come ammesso dalla cantante, il loro rapporto è ancora oggi vivo e acceso. “Di lui non mi sono mai stancata” ha spiegato la Fratello, pur ammettendo che ovviamente negli anni il rapporto è cambiato, ed è diventato più quotidiano.

Inoltre, come spiegato proprio dalla cantante a “La volta buona”, il marito ancora oggi prova un grande amore nei suoi confronti che si trasforma anche in tante attenzioni, a volte eccessive, come quando le chiede di continuo se abbia fatto una cosa o un’altra. Segnali di un amore che dura da più di cinquant’anni e che ha vissuto momenti importanti.

Marito e figlia di Rosanna Fratello: l’amore per Guendalina

Rosanna Fratello ha una famiglia molto legata. Non solo l’amore con Pino prosegue alla grande, ma anche con Guendalina, sua figlia, il rapporto è molto stretto e le due si amano profondamente. Parlando di lei a “Verissimo”, l’attrice ha spiegato: “Quando è nata mia figlia Guendalina mi ha cambiato l’esistenza. L’ho desiderata tanto, mi assomiglia ed è una figlia straordinaria”.

