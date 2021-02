Pino Cappellano e Guendalina, marito e figlia Rosanna Fratello/ “Un legame sincero”

Pino Cappellano e Rosanna Fratello si sono conosciuti da ragazzini e si sono sposati nel 1975. Due anni dopo, ne 1977, sono diventati genitori della loro unica figlia Guendalina. Pino Capellano, siciliano ha gestito per molto anni una famosa pasticceria a Como, chiusa nel 2014. “Mio marito non cucina ma non è esigente”, ha raccontato questa estate la cantante a Oggi Cucino. In un’altra intervista a Oggi, Rosanna ha parlato del suo rapporto con il marito: “Con mio marito ho un legame basato sulla sincerità e sulla fiducia reciproca”. La cantante di “Sono una donna non sono una santa”, infatti, non ha mai avuto motivi per essere gelosa di Pino Cappellano: “Non sono mai stata gelosa di niente e di nessuno. Molte, invece, sono state gelose di me. Tra queste Ornella Vanoni”, ha confessato al settimanale Chi.

Guendalina Cappellano: figlia di Rosanna Fratello

Guendalina Cappellano, figlia di Rosanna e Pino, è nata nel 1977. Sposata con un immobiliarista milanese, il 30 settembre 2010 è diventata mamma di Alessandro Edoardo. Al suo fianco, durante la gravidanza, c’è sempre stata la mamma: “Sono stata accanto a mia figlia Guendalina dall’inizio della sua gravidanza. Ho vissuto con lei l’emozione del formarsi di questa creatura”, ha raccontato Rosanna Fratello in un’intervista di qualche anno fa al settimanale Chi. E ha aggiunto: “Sono una nonna ansiosa e premurosa. A mia figlia ho insegnato a cambiare i pannolini. Sono stata io per prima a fare il bagnetto al mio nipotino. D’altro canto sono sempre stata una donna legata alle tradizioni”. Legata alle tradizioni, Rosanna Fratello ha sempre fatto realizzare i dolci per tutti i momenti importanti della sua famiglia, compreso il matrimonio della figlia Guendalina, da una pasticceria milanese in via Cagliero.



