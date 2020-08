Pino Cappellano, marito e figli Rosanna Fratello/ Lei: “mai stata gelosa”

Pino Cappellano è il marito di Rosanna Fratello, ospite del programma “C’è tempo per”, lo spin-off di Unomattina Estate. La celebre interprete di “Sono una donna non sono una santa” è felicemente sposata dal 1975 con Pino Cappellano: un amore suggellato anche dalla nascita di una splendida figlia di nome Guendalina che alcuni anni fa le ha regalato la grande gioia di diventare nonna. Parlando proprio della gravidanza della figlia, la cantante ha dichiarato: “sono stata accanto a mia figlia Guendalina dall’inizio della sua gravidanza. Ho vissuto con lei l’emozione del formarsi di questa creatura. Sono una nonna ansiosa e premurosa. A mia figlia ho insegnato a cambiare i pannolini. Sono stata io per prima a fare il bagnetto al mio nipotino. D’altro canto sono sempre stata una donna legata alle tradizioni”. Una gioia immensa per la cantante italiana che, ad oggi, non ha alcun rimpianto. “Non sono mai stata gelosa di niente e di nessuno. Molte, invece, sono state gelose di me. Tra queste Ornella Vanoni. Incidevamo per la stessa etichetta. Allora puntavano molto su di me e a lei non piaceva tutto questo entusiasmo nei miei confronti. Ne ho avuto conferma ultimamente durante un suo recital in tv” ha confessato la cantante che oggi è anche proprietaria di una elegantissima pasticceria a Como. Parlando poi del marito non nasconde che ancora oggi per lei rappresenta il “desiderio”, anche se in fatto di uomini ha confessato: “sono pazza di Carlo Rossella. Mi piace la sua signorilità. È l’uomo che non fa mancare mai nulla a una donna. È chic. È un uomo vincente. Se potessi, lo rapirei. Poi adoro Putin! Misterioso, freddo, intrigante. Sicuramente fra le sue mille attenzioni non mi farebbe mai mancare lo storione, di cui vado matta. Giancarlo Giannini, mi piaceva ieri e mi piace ancora oggi. Stop! La lista sarebbe troppo lunga”.

Chi è Pino Cappellano, marito di Rosanna Fratello

Ma chi è Pino Cappellano, l’uomo che dal 1975 è felicemente sposato con Rosanna Fratello? Stando a quanto riportato dal sito ufficiale, l’uomo è un fotografo della domenica. Nel sito si legge: “il lunedì ripone la fotocamera senza alcuna intenzione di vedere gli scatti fatti il giorno prima poiché li ritiene pessimi e tutti sbagliati; inoltre, è anche risentito per non essere riuscito a fare il “reportage” che avrebbe voluto. Il martedì, immancabilmente, si ritrova a vedere gli scatti pronto ad accettarli con tolleranza e distacco; si accorge così che, tutto sommato, ci sono delle immagini niente male. Il mercoledì mette mano alle foto e in camera chiara sistema il sistemabile. Il giovedì, rivedendo tutte le foto ormai sistemate, si rende conto che il “reportage” non è da buttare, anzi. Prova allora a sistemare anche le immagini venute proprio male. Il venerdì si riguarda il prodotto finito come se fosse la proiezione esclusiva di un vero fotografo. E può anche decidere di pubblicare le immagini su internet. Il sabato pensa alla prossima luce da fermare nel tempo e nello spazio, con la speranza di cogliere qualche inaspettato frammento di bellezza”. Che dire una descrizione sicuramente originale che ben si “sposa” al carattere e al talento di una delle interpreti più brave della musica italiana.



