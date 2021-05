Pino Cappellano, marito Rosanna Fratello/ “Ha colto la mia anima e dopo 45 anni..”

Lui è un fotografo e lui una famosa interprete italiana, loro sono Rosanna Fratello e il marito Pino Cappellano e stanno insieme da 45 anni. Rosanna Fratello, la celebre cantante del brano “Sono una donna non sono una santa”, oggi tornerà in tv nel salotto di Domenica In ma una volta tornata a casa ad attenderla ci sarà l’uomo che le ha ‘letto l’anima’, un fotografo che ha saputo guardarle dentro. I due sono insieme sin dal 1975, purtroppo non si hanno notizie circa la sua età o la sua nascita ma quello che è certo è il suo mestiere visto che di professione fa e ha fatto il “fotografo della domenica”, come lui ama definirsi.

Proprio sul suo sito professionale Pino Cappellano ammette che il lunedì di solito evita di guardare gli scatti della domenica perché questo potrebbe deluderlo mentre martedì sarà già tutto diverso fino a quando, giorno dopo giorno, lo apprezzerà e sistemerà, e il venerdì riguarderà il prodotto finito ben contento.

Pino Cappellano, marito Rosanna Fratello, chi è e cosa fa nella vita?

A parte la sua settimana travagliata rispetto alle foto e al suo lavoro, Rosanna Fratello ha sempre potuto contare su di lui anche quando dal loro amore è nata la figlia Guendalina che poi li ha resi nonni. Il fotografo è stato vicino alla moglie anche durante la querelle con Ornella Vanoni tant’è che in tv aveva raccontato: “Non sono mai stata gelosa di niente e di nessuno. Molte, invece, sono state gelose di me. Tra queste Ornella Vanoni. Incidevamo per la stessa etichetta. Allora puntavano molto su di me e a lei non piaceva tutto questo entusiasmo nei miei confronti”. Infine, proprio in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Rosanna Fratello sul marito Pino Cappellano ha rivelato: “Con mio marito ho un legame basato sulla sincerità e sulla fiducia reciproca”..

