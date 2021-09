Pino Cappellano, marito Rosanna Fratello/ “Un legame a base di sincerità e fiducia”

Giuseppe “Pino” Cappellano è il marito di Rosanna Fratello. Di origini siciliane, trasferitosi da giovane al nord, Pino ha gestito per molti anni una pasticceria a Como, che ha deciso di chiudere solamente nel 2014. Tra lui e la cantante è stato un vero e proprio colpo di fulmine che si è trasformato in una lunghissima storia d’amore. La coppia si è sposata nel 1975 e solo due anni dopo è nata Guendalina, la loro unica figlia. Pino e Rosanna sono sempre stati molto attenti alla loro privacy, cercando di vivere la loro storia lontano dai riflettori. La Fratello è andata ben presto ad abitare a Como e spesso serviva dietro il bancone della pasticceria di Pino. “Ho con lui un legame basato sulla sincerità e sulla fiducia reciproca”, aveva raccontato in un’intervista al settimanale Oggi.

Elio Petri, il grande amore di Giuliana De Sio/ Nuovo fidanzato? La breve storia con Mario De Felice poi...

Pino Cappellano e Rosanna Fratello genitori e nonni

Rosanna Fratello e Pino Cappellano sono ormai legati da tantissimi anni, e lui è sempre rimasto al fianco della cantante e attrice: “Non sono mai stata gelosa di niente e di nessuno”, ha confessato la Fratello sulle pagine di Chi. La figlia Guendalina ha reso Pino e Rosanna nonni di due splendidi nipoti, Alessandro e Giovanni: “Auguro loro tutto il bene del mondo, e a mia figlia di rimanere sempre quella che è, una persona vera che ama enormemente i suoi figli”, ha detto nel salotto di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” su Rai 1. Rosanna Fratello è molto legata alla figlia Guendalina: “Con lei vado molto d’accordo, abbiamo gli stessi gusti e mi coinvolge in tutte le sue cose. È un rapporto sincero e molto vero”.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Haber, moglie e figlia: Antonella Bavaro e Celeste/ "Unico e solo amore"Elvira, mamma Giuliana De Sio/ L'attrice: "L'ho amata ma lei era un’anarchica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA