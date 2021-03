Pino Carosone, figlio Renato Carosone/ “Ricordo mio padre e Sergio Bruni a Napoli”

Pino Carosone è il figlio di Renato Carosone, il maestro dello swing autore di brani senza tempo della musica italiana e napoletana. Pino è nato dal matrimonio Renato Carosone e la ballerina Lita Levidi. Giuseppe, detto Pino, è nato a Roma il 28 maggio 1939. Pochi anni dopo, per la precisione nel 1946, una volta finita la seconda guerra mondiale, Renato e Lita Levidi tornano in Italia grazie alla imbarcazione greca Dorotea Paxos con cui fanno ritorno a Brindisi. Una volta rientrati in Italia, la famiglia Carosone si trasferisce a Rota d’Imagna, provincia di Bergamo, dove Renato Carosone realizza un suo piccolo studio di registrazione grazie anche all’aiuto del figlio Pino.

Nato e cresciuto a stretto contatto con l’arte, Pino Carosone ha lavorato come ingegnere elettronica collaborando per diversi anni col padre Renato. Successivamente messo da parte il desiderio di lavoro nell’industria discografica, Pino si è dedicato alla pittura iscrivendosi presso l’Accademia di belle arti di Brera a Milano. Su di lui si conosce davvero poco. In occasione della inaugurazione del Largo Carosone al Vomero, Napoli, il figlio di Renato Carosone ha voluto ricordare l’amato padre condividendo un ricordo della sua infanzia. “Io mi ricordo quando stavo a Napoli ed ero ragazzino, Sergio Bruni veniva a Milano da mio padre e mangiavamo gli spaghetti insieme. Il fatto di saperli così vicini sono convinto che anche loro saranno felici di tutto questo. Vi ringrazio e tenetevi questo bel posto stretto perchè è un posto meraviglioso” – ha detto Pino Carosone visibilmente emozionato nel ricordare il padre in occasione dell’apertura di un largo intitolato proprio al maestro dello swing italiano nel mondo in uno dei quartieri più belli di Napoli.

