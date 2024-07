Pino D’Angiò, com’è morto: “grave malore”/ Era tornato a cantare dopo malattia: dal cancro all’infarto

La carriera di Pino D’Angiò è stata fortemente condizionata dai suoi problemi di salute, ma la notizia della sua morte è comunque accolta come un fulmine a ciel sereno, infatti in molti si chiedono com’è morto, probabilmente perché ha sempre combattuto una malattia dopo l’altra con caparbietà. Cantava con una sola corda vocale, era stato operato sei volte per cancro alla gola, ha avuto un tumore ai polmoni, un sarcoma, era sopravvissuto a un infarto e a un arresto cardiaco. Stavolta, però, non ce l’ha fatta e a darne la triste notizia è stata la famiglia con un post su Instagram: «Non esistono parole per spiegare il buio di questo momenti. Con immenso dolore, la famiglia comunica che oggi Pino ci ha lasciati», recita la nota diffusa via social.

Angela Pagano, com'è morta attrice: "complicazioni polmonari"/ Era ricoverata in ospedale: domani i funerali

Nessun riferimento al com’è morto il cantautore, bensì al suo spirito battagliero, infatti Pino D’Angiò nel comunicato viene descritto come un «leone sorridente» dalla «forza delicata». Una tragedia inaspettata, come si evince anche da quanto evidenziato su X da Cinguettarai, secondo cui «Pino D’Angiò sarebbe previsto tra gli ospiti nella puntata di domani di Tim Summer Hits, registrata precedentemente».

André Drege morto al Giro d'Austria 2024/ Ciclismo, incidente al Grossglockner: caduta fatale per il 25enne

MORTO PINO D’ANGIÒ, IL MESSAGGIO DEL FIGLIO FRANCESCO E DELLA MOGLIE TERESA: “GRAVE MALORE”

A fornire ulteriori dettagli in merito a com’è morto Pino D’Angiò è stata la famiglia con un messaggio agli amici più cari, con il quale hanno spiegato che il cantautore era stato «colpito da un grave malore che lo ha portato via nel giro di qualche settimana», le parole riportate dal Corriere della Sera. Il figlio Francesco e la moglie Teresa hanno ribadito l’ennesima prova di forza dell’artista, che era profondamente legato alla vita: «Ha resistito tanto, come ha sempre fatto». Lo stesso Pino D’Angiò parlando della sua malattia aveva raccontato di aver lottato contro sei tumori, senza perdere la forza di tornare a cantare. Lo aveva fatto anche perché negli ultimi anni i giovani stavano apprezzando la sua musica. Infatti, il suo successo è indissolubilmente legato a quello della canzona “Ma quale idea” degli anni ’80, che i Bnkr44 hanno saputo rilanciare in occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo: infatti, il cantautore partecipò alla serata dei duetti.

Romeo Conte, morto a 68 anni il regista/ Era l'ideatore e il direttore del Prato Film Festival

LA MALATTIA DI PINO D’ANGIÒ: UN LUNGO CALVARIO

«Prima ho avuto un tumore al petto e i medici mi hanno detto ‘hai altri sei mesi e poi, grazie, e te ne vai’. Poi chissà com’è, non me ne sono andato. Dopo è partito il tumore alla gola. Mi sono operato sei volte per via delle recidive prima che partisse anche il tumore polmonare, me ne hanno tolto uno e per fortuna ne abbiamo due», aveva raccontato tempo fa Pino D’Angiò al Corriere della Sera.

Un vero e proprio calvario quello vissuto da Pino D’Angiò, che anche dopo essersi ritrovato a fare i conti con il lato oscuro della vita non si è mai perso d’animo: «Pure dopo essermi ammalato, giocavo a tennis con mia moglie e facevo le gare con mio figlio, quando ti svegli allegro e felice, ti senti fuori dal campo del pericolo, ma così non è», ammise con grande dispiacere il cantante originario di Pompei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pino D’Angiò (@pinodangiofficial)













© RIPRODUZIONE RISERVATA