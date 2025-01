Sabato 4 Gennaio andrà in scena Pino Daniele – Il Tempo Resterà, film che ripercorre la storia, la musica e la vita del cantautore napoletano Pino Daniele. Nel corso della sua vita Pino ha avuto tre grandissimi amori, prima i matrimoni con Dorina Giangrande, poi quello con Fabiola Sciabbarrasi e infine la storia d’amore con Amanda Bonini, l’ultima donna di Pino Daniele.

Amanda fu una vera sorpresa nella vita del cantautore che lasciò la moglie Fabiola per lui, dopo 20 anni di un rapporto che sembrava indissolubile. Amanda Bonini è stata l’ultima donna di Pino, la persona con il quale ha condiviso gli ultimi attimi della sua vita. Bionda e con un bellissimo aspetto fisico, Amanda Bonini ha ora 59 anni e di tanto in tanto ricorda gli attimi che l’ha vista unita a Pino Daniele.

E pensare che la donna ha avuto anche accuse di omicidio colposo per la morte di Pino Daniele; Amanda è stata accusata di non aver gestito al meglio gli ultimi attimi della vita dell’uomo ma è stata lei stessa a chiarire successivamente ai microfoni Ansa: “Pino non voleva farsi toccare da nessuno che non fosse il suo cardiologo di fiducia, i sintomi non erano dell’infarto ed io ho semplicemente rispettato la sua volontà”, fa chiarezza la donna.

Amanda Bonini e la passione scatenata in Pino Daniele

Nel 2013 il quotidiano Novella 2000 posta foto di Pino Daniele e Amanda Bonini, una donna che ha scatenato una vera e propria scintilla nell’uomo che ha lasciato la moglie per lei. Pino Daniele parlava cosi ai microfoni del Corriere della Sera: “Dopo due famiglie non ho smesso di credere nell’amore. Se smetti di crederci non vivi più”, ricordava il cantautore.

Nel corso dell’intervista Pino Daniele svela: “Può sembrare in controsenso ma io credo molto nella famiglia e lo dico nonostante la fine del mio secondo matrimonio. Sono cresciuto con i valori che mi sono tramandati da dopo il dopoguerra”. Come avviene spesso in questi casi ci sono polemiche anche post morte ed è stato svelato che Amanda Bonini non è stata inclusa nel testamento. Il patrimonio è stato infatti suddiviso in maniera equa tra i cinque figli e la moglie Fabiola.

Pino Daniele è venuto a mancare il 4 Gennaio 2015 e Amanda si raccontò in quei giorni ai microfoni del Tg1 facendo chiarezza su cose accadde in quei momenti: “Pino aveva dei fastidi, sentiva dei doloretti ma il medico mi diceva di stare tranquilla. Tutti ritenevano che non fosse una situazione grave”, poi i due andarono in auto e dopo poco tempo l’uomo venne a mancare.