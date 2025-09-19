Pino Daniele e i cinque figli avuti da due donne diverse: ecco chi sono Sara, Cristina, Sofia, Francesco e Alessandro Daniele

Forse non tutti sanno che Pino Daniele ebbe cinque figli da due donne diverse. Parliamo di Sara, Cristina, Sofia, Francesco e Alessandro. La primogenita è Cristina, mentre l’ultimo arrivato – nel 2005 – è il figlio maschio Francesco. A loro, il cantante, ha lasciato un’eredità non solo musicale, ma anche morale, oltre ad una serie di ricordi preziosissimi. A dieci anni dalla morte dell’indimenticabile cantante, i figli non dimenticano l’amato padre e oggi sono uniti più che mai nel suo ricordo. Ma di cosa si occupano oggi i suoi figli e che cosa fanno nella vita di tutti i giorni?

Per quanto riguarda la primogenita Cristina Daniele, sappiamo che è molto attiva e coinvolta nella fondazione dedicata al papà. E’ una persona lontana dal mondo dello spettacolo, ma sempre pronta a tutelare e celebrare l’eredità artistica di Pino Daniele. Il figlio Alessandro ha seguito le orme paterne nel mondo della musica, collaborando a stretto contatto col papà per tantissimi anni.

Oggi Alessandro Daniele è il presidente della Fondazione Pino Daniele, nonché docente presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano. Sara, invece, è la prima figlia nata dalla storia d’amore con Fabiola. La ragazza, ancora oggi, ricorda orgogliosamente di essere “quella della canzone”. Di Sofia e Francesco, invece, sappiamo pochissimo. Sofia è una studentessa di giurisprudenza, mentre sull’ultimo arrivato le informazioni latitano.

Ciò che unisce tutti e cinque i figli, di sicuro, è l’amore indissolubile col padre, come si evince anche da uno dei dolcissimi post pubblicati dai ragazzi in occasione del decimo anniversario della scomparsa del padre. “[…] sono successe tante cose, siamo cresciuti, e siamo diventate le persone che siamo grazie anche a te. Ci piace immaginarti a volte così, che ci prendi in giro da lassú”, le parole commoventi pubblicate da Sara, Cristina, Sofia, Francesco e Alessandro.

