PINO DANIELE, LA MORTE 5 ANNI FA/ La figlia Sara: “Ti assomiglio sempre di più”

Sono trascorsi 5 anni dalla morte di Pino Daniele. Il cantante napoletano se ne andò la notte del 4 gennaio 2015, stroncato da un infarto che lo colpì nella sua casa toscana di Orbetello. La folle corsa per arrivare in ospedale a Roma, i tentativi disperati di rianimazione e la dichiarazione del decesso a causa del decadimento della funzione cardiaco. Seguiranno dispute tra l’ex moglie del cantante, Fabiola Sciabbarrasi, e l’allora compagna Amanda Bonini, sulla necessità di trasferire l’interprete ad una più vicina struttura sanitaria a Grosseto. Ma oggi, nel giorno del quinto anniversario dalla scomparsa di questo artista geniale capace di mescolare nella sua musica generi differenti fino a farne il suo tratto distintivo, vincono sulle polemiche, sui “se” e i “ma”, il dolore, il ricordo e la commozione per un uomo capace di sopravvivere alla sua esistenza terrena grazie alla traccia che è stato in grado di lasciare con la propria arte.

PINO DANIELE, I MESSAGGI DELLA FIGLIA SARA E DELL’EX MOGLIE FABIOLA SCIABBARRASI

Ma chi può soffrire per la perdita di Pino Daniele se non la figlia Sara, la bambina che tutta Italia ha avuto l’impressione di conoscere grazie all’omonimo brano? Proprio la figlia di Pino Daniele ha voluto lasciare su Instagram un ricordo del padre a commento di una foto che la vede bambina accanto a lui mentre questi suona la chitarra. Queste le sue parole: “Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più. Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te”. Anche la mamma di Sara, appunto Fabiola Sciabbarrasi, ha voluto dedicare un pensiero al suo ex marito: “Tutto passa ma niente va via del tutto.. “Non piangere perché è finito, sorridi perché è successo.” ❤️ 4.01.2015 ~ 4.01.2020 #restalamoreintorno”.





