Pino e Marco, fratelli Laura Maddaloni/ Legame unico, la passione per lo sport e…

Pino e Marco sono i fratelli Laura Maddaloni, attualmente impegnata all‘Isola dei Famosi 2022 insieme al marito Clemente Russo. Forse non tutti sono al corrente del fatto che Laura abbia un rapporto davvero solidissimo coi suoi fratelli, coi quali ha condiviso anche un’avventura imprenditoriale, vale a dire l’apertura della palestra “Clemente Russo e Maddaloni Brothers”, la cui sede è a San Nicola di Strada. Un punto di aggregazione importante per tutti gli sportivi locali, ma soprattutto un sogno ed una passione che Laura e Clemente hanno condiviso coi fratelli di Pino e Marco.

“Più che una palestra, però, è un club, dove incontrarsi e stare insieme, oltre a fare sport”, aveva raccontato il campione alla vigilia dell’apertura. “Questa palestra va intesta come un ritrovo per ragazzi e anziani, uomini e donne, professionisti e studenti”.

Pino e Marco, fratelli di Laura Maddaloni: due talenti con l’amore per lo sport

Laura Maddaloni per diversi anni ha pratica il judo, un’attività a cui si è avvicinata e affezionata grazie al padre Giovanni. L’amore per lo sport è stato tramandato anche ai fratelli di Laura, Pino e Marco, con cui ha ottimi rapporti e costruito un legame davvero autentico. Proprio coi fratelli si allena nella stessa palestra che ha fondato. Ricordiamo che entrambi sono atleti professionisti: Pino Maddaloni, all’anagrafe Giuseppe Maddaloni, è infatti un affermato judoka italiano, proprio come Marco Maddaloni che è anche diventato un personaggio televisivo italiano, avendo preso parte a diversi programmi tv nel corso degli ultimi anni.

