Chi sono Pino e Marco Maddaloni, i fratelli di Laura Maddaloni

Pino e Marco Maddaloni sono i fratelli di Laura Maddaloni, tra i concorrenti di The Couple. Tutti e tre sportivi, Pino, Marco e Laura Maddaloni sono cresciuti con la passione per il judo, sport che li unisce ancora oggi. Pino è il più grande dei fratelli Maddaloni ed è un judoka di fama internazionale che ha rappresentato l’Italia in tantissime competizioni sportive. Pino, infatti, è campione olimpico di judo a Sydney 2000. Marco Maddaloni, invece, è a sua volta un judoka professionista. E’ stato campione europeo nelle edizioni del 2004 e 2005 e protagonista di diverse esperienze televisive tra cui Pechino Express, l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello.

Esattamente come i fratelli, anche Laura Maddaloni ha dedicato la propria vita allo sport. Laura, con il judo, ha conquistato per 8 volte il titolo di campionessa d’Italia, mentre ai campionati del mondo ha conquistato per due volte la medaglia di bronzo.

Pino, Marco e Laura Maddaloni e l’amore per il judo

A trasmettere a Pino, Marco e Laura Maddaloni la passione per il judo è stato il padre Gianni, conosciuto da tutti come il maestro di Scampia. “Quando ho iniziato il mio obiettivo non era quello di vincere l’oro olimpico ma seguire mio padre e quindi il mio maestro di vita. Ieri come oggi, i ragazzi hanno un grande bisogno di figure di riferimento, di buoni esempi quotidiani e di storie vere dalle quali apprendere e ispirarsi. Il judo insegna l’arte della pazienza e soprattutto la filosofia dei Maddaloni è che non si perde mai: quando non vinci, impari”, ha raccontato Pino Maddaloni ai microfoni di Avvenire.

“Io nasco da una famiglia di campioni, mio fratello Pino è campione olimpico, mia sorella Laura ha vinto tantissimi titoli italiani”, ha detto Marco Maddaloni ai microfoni di Verissimo sottolineando quanto sia stato importante lo sport per la sua famiglia.