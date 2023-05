Pino, figlio di Renato Carosone/ “Dopo il ritiro abbiamo recuperato il tempo perduto”

Pino, chi è il figlio di Renato Carosone

Pino Carusone è il figlio del grande artista Renato Carosone e della ballerina Italia “Lita Levidi”, che si sposarono nel 1938 a Massaua, in Eritrea. Pino è nato da Lita cinque anni prima del matrimonio con Carosone. Dopo le nozze, Renato decise di adottare il bambino e di registrare la sua nascita in Italia con il cognome Carusone.

La storia di Pino è stata raccontata nel film tv “Carosello Carosone”, con Eduardo Scarpetta: “L’accoglienza del figlio di Lita da parte di Renato è un gesto da gentiluomo di altri tempi. Il fatto che il figlio sia solo di Lita lo abbiamo raccontato noi per la prima volta e ce lo ha detto lui stesso, il figlio Pino: Lita era una ragazza madre, questa è la verità, nonostante nelle biografie di Carosone questo non si dica”, ha detto Ludovica Martino, attrice che nel film interpreta propria Lita.

Pino Carosone, il ricordo del padre: “Era di una bontà pazzesca”

In occasione dell’uscita del film “Carosello Carosone”, il figlio Pino è stato intervistato da Repubblica, a cui ha rivelato alcuni aspetti inediti del padre Renato Carosone: “Era di una bontà pazzesca, era generoso, sempre, aveva perso la mamma da piccolissimo e forse per questo stravedeva per la famiglia, ma considerava famiglia anche i suoi amici. Anche con Van Wood, dopo la separazione, sono rimasti sempre amici, molto legati”. Pino ha sofferto all’assenza del padre, che nel momento di massimo successo ha viaggiato in tutto il mondo per anni: “Sì, in quel periodo lo vedevo poco, c’era sempre un concerto alla sera, di giorno provava, registrava dischi. Qualche volta andavamo noi appresso a lui, io e mia madre… Poi però nel 1960 si ritirò dalle scene e lì abbiamo recuperato il tempo perduto”.

