Chi è Pino, il figlio di Renato Carosone: nacque dalla moglie Lita prima del loro matrimonio. L'attore decise poi di riconoscerlo e dargli il suo cognome

Renato Carosone era papà di Giuseppe detto Pino, il figlio della moglie Lita Levidi, nato diversi anni prima del loro matrimonio. Quando Renato conobbe la moglie, ballerina veneziana che viveva in Africa, si innamorò follemente di lei. I due si conobbero in Eritrea, dove lui cantava nel locale in cui lei ballava. Nonostante Lita fosse già mamma di un bambino, Giuseppe, Carosone decise di sposarla: una scelta certamente non convenzionale per l’epoca. Essere ragazza madre era infatti un grande scandalo e allo stesso modo lo era sposare una donna che aveva già un figlio. Nonostante questo Renato Carosone decise di sposare Lita Levidi, riconoscendo e adottando il figlio, dandogli il suo cognome un anno e mezzo dopo le nozze con la mamma. Questo per regalare un futuro più sereno a Pino, bambino al quale si era già affezionato molto.

Che malattia aveva Renato Carosone? Colpito da aneurisma cerebrale/ Stava male da diversi anni

Negli anni, infatti, il rapporto tra Renato Carosone e il figlio Pino è diventato splendido. Parlando del papà dopo la sua morte, il figlio di Renato Carosone ha rivelato: “Era di una bontà pazzesca, era generoso, sempre”. Profondamente legato alla famiglia, il cantante ha sempre dato tutto per la moglie Lita e Pino: “Aveva perso la mamma da piccolissimo e forse per questo stravedeva per la famiglia” ha raccontato.

Gegè Di Giacomo, chi era il batterista del Trio Carosone/ L'amicizia con Renato durò una vita intera

Pino, figlio di Renato Carosone: ha lavorato anche con il papà

A lungo Pino, il figlio di Renato Carosone, ha lavorato come ingegnere elettronico. A quanto pare è stato però anche al fianco del papà in diversi progetti e lavori, affiancandolo dunque nel suo percorso nel mondo della musica. Quando nel 1960 Carosone ha deciso di prendersi una pausa dal mondo della musica, dedicandosi alla famiglia, ha passato tanto tempo con Pino e la moglie Lita, rinsaldando il loro legame, continuato poi per tutta la vita, fino alla morte del cantante arrivata poi nel 2001.