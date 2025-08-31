Pino Insegno, il conduttore e le sue nuove richieste ai vertici della Rai. Che cosa vorrebbe ora

Pino Insegno e il metaforico braccio di ferro che sta mettendo in atto nelle ultime ore nei confronti dell’Azienda di Viale Mazzini nella quale opera da un po’ di tempo dopo un lungo passato professionale a Mediaset. Il conduttore, nonché attore e membro della Premiata Ditta, non ci sta a essere solamente alla guida, almeno per ora, del game show pre-serale di Rai 1 “Reazione a Catena”, che per tantissimo tempo ha visto come squisito padrone di casa Marco Liorni, tra i conduttori tuttora più apprezzati dagli italiani di ogni età.

Tuttavia, nonostante l’immensa professionalità di Insegno, pare che i dati di ascolto ottenuti anche quest’anno del gioco siano molto più bassi rispetto a quelli che ha ottenuto il suo predecessore. Fatto sta che adesso per lui, che ha firmato nuovamente per Mamma Rai, si prospetterebbero solo delle conduzioni su Rai 2, ma ancora non si sa di quale programma.

La notizia del rinnovo del contratto è stata ufficializzata da Adkronos mentre a raccontarci delle nuove possibili richieste da parte del professionista nei confronti della Rai è stato l’Espresso.

“Insegno vorrebbe più garanzie dall’Azienda e non si accontenterebbe più della conduzione estiva e di un ciclo di prime serate su Rai2…”, si legge sulla testata.

Poco dopo, proseguendo nella lettura, si evince anche che: ” “La prospettiva è quella di fare il salto di qualità e programmare una prima serata anche su Rai1. Con qualche esperimento da testare nel periodo natalizio, quando la concorrenza ha una programmazione meno intensa”.

Tra richieste e indiscrezioni, cosa vorrebbe oggi Insegno

Chiaro che stiamo sempre e comunque parlando di indiscrezioni, seppur potenti e assai succulente e che né la Rai né il diretto interessato abbiano al momento detto nulla al riguardo. In ogni caso, sempre sull’Espresso, possiamo leggere una riflessione che sta diventando sempre più virale: “Dubbi su questa soluzione, che alla fine potrebbe anche risolversi in un nulla di fatto…”.

Una frase che, chiaramente, si rivolge alla richiesta, poco fa espressa ma, ribadiamo, mai confermata che Insegno avrebbe fatto all’Azienda in cui lavora. Ovvio che i suoi fan, in particolar modo quelli della prima ora, si augurano dal profondo del cuore che lui possa trovare sempre più spazio sul Piccolo Schermo con progetti che lo soddisfino sotto ogni punto di vista., dunque come uomo e come professionista.

E chissà che lui non decida di ritornare anche più attivo che mai in Teatro, vera e propria palestra per ogni attore e artista che si rispetti, al fine di emozionare e, nel contempo, strappare qualche risata e bel sorriso al suo pubblico che lo adora.