Pino Insegno è sposato ormai da oltre 10 anni con l'attrice Alessia Navarro. La coppia ha due figli abbastanza piccoli, Alessandro e Valerio

Pino Insegno sarà uno degli ospiti della trasmissione Ciao Maschio, in onda sabato 15 Novembre 2025. Il noto conduttore tv parlerà di alcuni aspetti riguardo la sua carriera ed anche riguardo la sua vita privata e sicuramente non mancheranno dichiarazioni riguardo la sua vita privata e il legame con la sua amata moglie Alessia Navarro, e andiamo a vedere chi è.

Alessia Navarro nasce a Cori il 21 Giugno 1979 ed è un’attrice italiana. Fin da piccola la donna ha avuto il sogno di fare recitazione ed ha lavorato nel mondo del cinema per tanti anni, ha lavorato interpretando personaggi famose come Frida Kahlo, e poi è stata protagonista sia in film italiani che stranieri.

Oltre al ruolo di attrice ha interpretato anche il ruolo di doppiatrice in film internazionali come Pacific Rim – La Rivolta e La Favorita, ma oltre alla carriera lavorativa ha studiato anche Antropologia Culturale alla Sapienza di Roma, una sua particolare passione. La donna però ha lasciato temporaneamente la sua carriera per dedicarsi totalmente alla famiglia e solo nel 2022 è tornata a teatro lavorando con suo marito.

Alessia Navarro e il forte legame con Pino Insegno

Alessia Navarro e Pino Insegno sono convolati a nozze in matrimonio nell’Agosto del 2012, i due si sono sposati in grande segreto al Campidoglio. La coppia ha due figli a cui sono molto legati, Alessandro che ha 11 anni e Valerio che invece ha 5 anni. I due hanno recitato insieme nell’opera teatrale Finchè morte non ci separi ed i due hanno parlato alla presentazione dello spettacolo e Alessia ha raccontato:

“Siamo una coppia normale con alti e bassi. Un amore coronato dai nostri due figli e dal punto di vista umano gli do un 9 perchè c’è sempre da migliorare. Per quel che riguarda l’aspetto professionale lui è un animale da palcoscenico” e la coppia è apparsa sempre molto legata.

Pino Insegno e Alessia Navarro si sono conosciuti nel film Un Marito per due, film che ha contribuito a portare avanti la loro conoscenza con entrambi che sono giunti al matrimonio. La coppia è molto unita, e sono riusciti negli anni ad unire il loro rapporto tra vita privata e lavoro.