Pino Insegno e Roberta Lanfranchi, la verità anni dopo la separazione: “Non c’è bisogno di sentirci”.

Tutti conosciamo Pino Insegno, grande doppiatore e conduttore che ogni volta riscuote un grande successo. Per un certo periodo della sua vita, al suo fianco abbiamo visto Roberta Lanfranchi, ex Spazzolina del programma di Fiorello intitolato “Non dimenticare lo spazzolino da denti“, andato in onda nel lontano 1995. La donna è diventata poi una delle veline di Striscia La Notizia diventando ben presto un volto noto in televisione. Oggi è invece è impegnata in RDS, dove porta avanti con soddisfazione il suo lavoro in radio.

Roberta Lanfranchi e Pino Insegno si sono sposati nel 1997 e dal matrimonio sono nati i due figli Matteo e Francesco. Nel corso degli anni le cose non sono andate come si sperava, e nel 2007 i due hanno annunciato la scelta di separarsi, una decisione per nulla facile dato il bene che si volevano e i figli nati dalla relazione. La stessa Roberta aveva raccontato la difficoltà di quel periodo: “Non è stata facile, però grazie al cielo siamo due persone che comunque si volevano bene: abbiamo spiegato ai nostri figli che i problemi di mamma e papà non erano i problemi di mamma con i figli o di papà con i figli“.

Come sono i rapporti oggi tra Roberta Lanfranchi e Pino Insegno? L’ex moglie del conduttore aveva raccontato: “Poi la separazione non è mai un gioco. Adesso con Pino non ci sentiamo, ma non perché ci odiamo. Non ci sentiamo perché non c’è bisogno di sentirci“. Oggi la donna è felicemente sposata con un autore televisivo, Emanuele Del Greco. I due portano avanti un matrimonio sereno, fatto di cose semplici e pochi fronzoli: “Vita mondana? Zero. Trucco, vestito, tacco a spillo che detesto, macchina, traffico, festa in cui conosci 4 persone su 700. Sorridi, sorridi, sorridi che si vede pure la ruga in più. Quindi devi tornare a casa. E? Che serata è stata? Cosa hai fatto? Niente. Non fa per me“. Pino Insegno, a sua volta, è sposato con Alessia Navarro conosciuta su un set cinematografico.