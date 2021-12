Pino Insegno/ Delusione profesionale con la Gregoraci: “Non fa piacere…”

C’è anche Pino Insegno tra gli ospiti di “Uà – Uomo di varie età“, lo spettacolo di Claudio Baglioni in onda oggi su Canale 5. L’attore e doppiatore italiano d’altronde è da sempre attivo non solo dal punto di vista televisivo, ma sopratutto teatrale e radiofonico. Di fatto, quello di Pino Insegno è il profilo perfetto per uno spettacolo come quello di Baglioni, pensato per alternare momenti musicali e artistici molto intensi a sketch esilaranti di grande leggerezza.

Insegno di recente ha rilasciato un’intervista davvero particolare. Interpellato da Radio Kiss Kiss Napoli, in occasione del programma Radio Goal, si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della città di Napoli e delle sue persone. Queste le sue parole: “Incredibile ciò che mi successe una volta in taxi, dovevo andare a fare un programma alla Rai, l’autista disse: “Vi porto a prendere un caffè”, allora io risposi: “Guardi, non posso, perché devo iniziare il programma”. “Ma voi siete il conduttore?”, allora rispondo: “Certo”, geniale la sua risposta: “E che ce ne fotte, se siete il conduttore tanto vi aspettano”. Era proprio così. E’ la città del cuore, amo i napoletani e gli auguro lo scudetto“.

Pino insegno è ormai da diversi anni legato sentimentalmente ad Alessia Navarro, talentuosa attrice teatrale più giovane di lui di 20 anni. Insieme a lei ha messo al mondo 2 bambini, diventando così padre per la quarta volta. Il noto doppiatore infatti ha avuto altri 2 figli dalla sua precedente relazione, quella con la collega Roberta Lanfranchi. Per lui a livello lavorativo gli ultimi mesi non sono stati semplici. L’atteso ritorno su Rai Due dell’attore infatti è evaporato proprio quando il programma Double Song, che avrebbe dovuto condurre insieme ad Elisabetta Gregoraci, sembrava cosa fatta: “Vi posso svelare che il programma non si farà più purtroppo – ha detto a superguidatv.it qualche tempo fa – La comunicazione è arrivata dalla Rai. Sono stati cancellati 14 programmi per problemi di budget. Il nuovo amministratore delegato ha pensato di tagliare tutto a una settimana dall’inizio e dopo 4 mesi di lavoro. La notizia l’ho avuta ieri e sapere che molte persone saranno a spasso dopo mesi di duro lavoro non fa piacere“. La presenza a Uà di Claudio Baglioni rappresenta dunque un’occasione imperdibile per tutti i suoi fan per tornare a godere della simpatia irresistibile di Pino Insegno.

