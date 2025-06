Pino Insegno, vita privata del conduttore: due i matrimoni, prima con Roberta Lanfranchi e poi con Alessia Navarro. Con loro quattro figli

Due matrimoni e quattro figli nella vita di Pino Insegno, conduttore, comico nonché attore e doppiatore, figura poliedrica del mondo dello spettacolo. La prima storia d’amore di Pino Insegno è stata quella con Roberta Lanfranchi, durata più di dieci anni: i due sono convolati a nozze nel 1997 e si sono separati dieci anni più tardi. Dalla loro storia erano nati due ragazzi, Francesco e Matteo, nel 1998 e poi nel 2003. Dopo la separazione dalla prima moglie, Pino Insegno si è legato ad Alessia Navarro, attrice, con la quale ha avuto altri due figli, Alessandro e Valerio. Alessia, la seconda moglie di Pino Insegno, è un’attrice con una lunga carriera nel mondo del teatro.

Nata nel 1979 in provincia di Latina, si è appassionata alla recitazione da giovanissima e ha cominciato a fare l’attrice ma anche la doppiatrice. Dopo aver conosciuto Pino Insegno e averlo sposato nel 2012, i due hanno cominciato anche a lavorare insieme, scrivendo diversi spettacoli teatrali. Nel frattempo Alessia è diventata mamma di Alessandro e Valerio, nati dall’amore con Pino. Non sono molte le informazioni sulla storia d’amore che lega Alessia a Pino: nonostante siano entrambi personaggi conosciuti, lui soprattutto, la vita privata rimane riservata e ben protetta dai gossip.

Pino Insegno, come ha conosciuto la sua seconda moglie?

Alessia Navarro e Pino Insegno si sono incrociati per la prima volta nel 2010 sul set di “Un marito per due”. Immediata la simpatia tra loro, diventata poi amore. Due anni più tardi, i due sono convolati a nozze. “Siamo una coppia normale come tutte le altre coppie, con alti e bassi. Il nostro è un amore coronato anche dai nostri due figli” ha raccontato Alessia Navarro parlando dell’amore che la lega al marito Pino. Prima di convolare a nozze con lei, Pino Insegno era stato sposato per dieci anni con Roberta Lanfranchi, amatissima attrice e conduttrice. Dal loro amore erano nati due figli. Quattro, dunque, i ragazzi di Pino Insegno.