Pino Insegno a La Volta Buona: il retroscena dell’incontro con Brooke di Beautiful: “Mi avvicinai a Katherine Kelly Lang e…”.

Il salotto de La Volta Buona oggi racconta la bellezza della tv a spasso nel tempo; tra ieri e oggi, si celebrano i grandi del piccolo schermo e le trasmissioni che hanno fatto scuola. Tra gli ospiti spicca Pino Insegno che, con la complicità di Roberto Ciufoli al suo fianco e di Giancarlo Magalli – che lanciò la Premiata Ditta – ha ripercorso alcuni aneddoti professionali che conserva con cura tra i suoi ricordi migliori. Spicca una retroscena che ha divertito tutti, ovvero il ‘2 di picche’ da parte di Katherine Kelly Lang, ovvero l’iconica Brooke di Beautiful.

Uno dei cavalli di battaglia della Premiata Ditta, soprattutto agli albori, era proprio la rappresentazione in chiave caricaturale di Beautiful: la soap opera per antonomasia. In un programma della compianta Raffaella Carrà, Pino Insegno e compagni ebbero l’occasione di conoscere alcuni componenti del cast e, tra questi, c’era appunto Katherine Kelly Lang alias Brooke di Beautiful. Dopo quel momento condiviso, il conduttore di ‘Reazione a catena’ pensò bene di azzardare una proposta per l’attrice forse per far breccia nel suo cuore. Purtroppo però, l’esito non è stato dei migliori.

Pino Insegno a La Volta Buona: “Proposi a Brooke di Beautiful di andare insieme ad una festa, però…”

“Incontrammo gli attori di Beautiful quando facemmo un programma con Raffaella. Visto che ero Ridge conobbi Brooke – Katherine Kelly Lang – mi avvicinai a lei dopo la trasmissione, c’era una festa bellissima…”. Inizia così il racconto di Pino Insegno che tentò un timido approccio verso l’attrice sfruttando proprio una festa dopo il programma. Le dissi: ‘Kelly, ti vengo a prendere io e andiamo alla festa’. Lei rispose: ‘Sì, c’è pure mio marito e due figli’. La mia prova con Kelly è andata così…”. E’ sfumata così quell’opportunità che oggi, a La Volta Buona, Pino Insegno racconta con il sorriso.