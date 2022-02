Pino Insegno: “Mia moglie Alessia Navarro è una donna pazzesca”/ “Mi ha insegnato a…”

Pino Insegno è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni de “L’Ora Solare”, trasmissione di Tv 2000 condotta da Paola Saluzzi e andata in onda nella giornata di venerdì 18 febbraio 2022. L’attore e doppiatore ha parlato innanzitutto del compianto Ennio Morricone, nei confronti del quale nutre non soltanto stima, ma anche ricordi meravigliosi: “Lui è sempre stato un uomo semplice. Mi chiamarono per fare con la sua orchestra ‘Se questo è un uomo’ di Primo Levi e quel giorno lui era in prima fila. Abbiamo fatto le prove assieme, abbiamo parlato di Roma e Lazio. Lui amava la musica dodecafonica, quella difficile”.

Successivamente, Insegno ha svelato il suo segreto di vita: “Bisogna sempre chiedersi una cosa… Ti svegli con un sorriso? Saluti le persone, anche quelle meno importanti della tua vita? Se tu tratti male un bambino, tratti male anche i suoi genitori, i suoi nonni, la sua famiglia. Se lui ti saluta, tu devi restituirgli quell’affetto. Se io faccio questo mestiere, lo devo alla gente. Sono figlio della gente. Tutto torna nella vita”.

PINO INSEGNO: “IO E MIA MOGLIE SIAMO ALL’OPPOSTO SU TUTTO”

Dopodiché, Pino Insegno ha condiviso con il pubblico un emozionante ricordo di Massimo Troisi, che un giorno lo chiamò per fare gli allenamenti di pallone con altri attori, tra cui anche Carlo Verdone, Enrico Montesano e Lino Banfi: “Massimo amava il calcio, anche se non poteva giocare per via di quel problema cardiaco. Amava la vita. Fondammo insieme la Nazionale Calcio Artisti”.

Inevitabile, poi, parlare della sua carriera di doppiatore (“la voce è uno strumento che bisognerebbe insegnare a usare ai nostri figli a scuola, anche l’italiano. La lingua è importante”) e della sua amicizia con Roberto Ciufoli: “È un genio, un uomo straordinario e libero da sempre. Lui è stato il primo a mettersi un orecchino e a farsi pelato, anche in un’epoca in cui la gente si faceva il riportino persino con i peli delle ascelle. Ci divertiamo ancora”. Infine, sulla moglie Alessia Navarro, Pino Insegno ha dichiarato: “Io e lei siamo all’opposto su tutto. Lei è della Roma, è un segno d’Aria, navigatrice, laureata in Antropologia. Mi ha insegnato a educare i miei figli, anche i primi due che sono cresciuti con noi. È anche una splendida attrice e una splendida mamma”.

