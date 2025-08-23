Pino Insegno vicino al rinnovo con la Rai: trattative in corso per il conduttore di Reazione a Catena, ma spuntano rumors sospetti...

Pino Insegno torna in Rai? Giuseppe Candela ha fatto una rivelazione sul conduttore svelando un retroscena sul mondo dello spettacolo che lo riguarda strettamente. Infatti, pare che Rai sia in trattativa con lui per farlo tornare in auge nell’Azienda Pubblica e quindi rinnovargli il contratto. Ecco cosa si legge dalle parole del giornalista: “L’Azienda lavora in queste settimane a una proposta di rinnovo, dopo il precedente biennale molto ben pagato…“.

Ebbene, Giuseppe Candela ha anche cercato di indagare su quale sarà il programma condotto dal presentatore di Reazione a Catena: “Cosa prevederà il nuovo contratto? Occhio alle sorprese…“. Cos’ha in serbo Rai per lui? Di certo non si può lamentare dello stipendio, dato che la sua remunerazione rimane sempre altissima. Rimane anche la polemica sul quizzone Reazione a Catena che ogni anno genera bufere di qualsiasi tipo, in particolare sulla questione dello share.

Pino Insegno, Candela non risparmia il conduttore: “Dati affossati“

Pare che gli ascolti di Pino Insegno siano calati molto rispetto alla conduzione di Marco Liorni, ma che questo dato sia stato affossato e che anzi, il conduttore abbia risposto agli haters sottolineando il suo successo. Ma Giuseppe Candela, su Dagospia.it ha fatto presente che: “Pur di ‘gonfiare’ gli ascolti e farli sembrare più alti, quest’anno la Rai ha cambiato la rilevazione dei dati, riducendo il dato della seconda parte a soli venti minuti…“. Insomma, la polemica rimane sempre aperta, ma come reagirà il conduttore a queste notizie sul suo contratto in Rai?