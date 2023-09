Pino Insegno: “Sono in pensione ma…” e Caterina Balivo lo stuzzica/ Poi Il mercante in fiera e…

Pino Insegno e la battuta di Caterina Balivo

Pino Insegno si racconta nel salotto de "La volta buona". Ai microfoni di Caterina Balivo, l'attore e conduttore, ripercorre la sua lunga carriera artistica lasciandosi andare anche ad una rivelazione. "Non sono io che tengo banco… Io sono sette mesi che tengo banco senza avere aperto bocca", le parole di Insegno.

“Ho una vita artistica di 43 anni…Sto pure in pensione da un anno e mezzo, ma non me l’hanno ancora data…Ho scoperto questa cosa e mi è presa una tristezza…”, ha aggiunto Pino Insegno servendo a Caterina Balivo l’occasione per una battuta. “Allora potevi startene anche a casa…”, ha commentato la padrona di casa.

Pino Insegno: l’avventura ne Il mercante in fiera

Nel salotto de La Volta Buona, Pino Insegno parla anche de Il mercante in fiera, il programma che conduce su Raidue in cui divide la scena con Lavinia Abate, nel ruolo de la gatta nera. “In onda più o meno alle 19,55 ed è una fascia durissima ma è quello che mi e piaciuto, andare lì e navigarla quella fascia perché altrimenti era troppo facile e io credo in quel percorso perché le cose troppo semplici no…”, le parole di Insegno.

E sulla scelta di Lavinia Abate ha aggiunto: “Quando l’hanno scelta hanno fatto bene perché è una ragazza semplice, molto carina, non appariscente che non crea problemi a chi sta guardando, alla famiglia che noi abbiamo sempre amato davanti al televisore… come quando eravamo piccoli noi e c’erano mamma, papà, nonno, nonna, io e mio fratello ed eravamo sereni davanti al televisore“, ha concluso.

