Pino Maniaci si taglia i baffi/ Video: “Denaro arrestato, mantengo la promessa”

Pino Maniaci, giornalista e direttore dell’emittente televisiva Telejato, oggi pomeriggio ha aperto il telegiornale festeggiando, a modo suo, l’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, latitate da 30 anni. Per festeggiare, oltre ai pasticcini e alla bottiglia di spumante sul bancone dello studio televisivo, ha deciso di mantenere una promessa che aveva fatto anni fa: tagliarsi i baffi quando l’ultimo dei latitanti sarebbe stato finalmente catturato. Un gesto che ha accolto con grande serenità, ma che confessa di non fare da oltre 50 anni.

Pino Maniaci si taglia i baffi: “Mantengo le promesse”

“Avete avuto modo di vedere”, ha aperto Pino Maniaci durante il telegiornale delle 14 della sua emittente diventata famosa anche per l’impegno antimafia, “che questo ultimo pezzo di m**da è stato catturato, preso”. Il sorriso di felicità stampato sul volto, di un uomo che è ben felice di mantenere una promessa così importante e pregna di significato, tanto per lui quanto per Palermo, città in cui va in onda la sua trasmissione.

“Le promesse si mantengono”, spiega Pino Maniaci, “abbiamo qui il barbiere che ovviamente dovrà tagliarmi i baffi, è giusto che le promesse fatte da tanto tempo vengano mantenute”. Solleva fiero e felice spumante e pasticcini, “Matteo Messina Denaro, tié”, mima con il braccio, “e io mi taglio i baffi”. Dopo alcuni minuti, tra le risate dello studio e la felicità del direttore, “ma quello sono io?”, si chiede ironico dopo aver tagliato i baffi, “erano 50 anni che non li toglievo, 50 anni di onorato servizio. Erano come i capelli di Sansone per me”, scherza ancora Pino Maniaci. “Una vittoria importante per lo Stato”, commenta un collaboratore del giornalista, “un giorno storico che ricorderemo per sempre”. Apre alcuni dubbi sul perché Denaro si trovasse a Palermo e come fosse possibile che nessuno ne fosse al corrente, ma poi riprende subito sostenendo che sia importante festeggiare una vittoria così importante, “per le polemiche ci sarà tempo dopo”.

Il video del taglio dei baffi di Pino Maniaci

