Emanuela Folliero e Pino Oricci: la storia d’amore nata per caso e trasformata in una famiglia unita e felice.

Emanuela Folliero, oltre ad essere una bravissima attrice e conduttrice, è sposata da diverso tempo con Pino Oricci, suo marito. Nonostante si conoscessero da anni il matrimonio è arrivato solo dopo quando Pino si è inginocchiato davanti a lei con in mano un mazzo di rose rosse e le ha chiesto di sposarla. In più, ha promesso a lei di essere per sempre un punto di riferimento per la loro famiglia e così è stato, curandosi anche del figlio di lei come fosse suo.

“Dopo nove anni insieme, Giuseppe mi ha fatto la proposta e il prossimo 26 settembre ci sposiamo. Quando ho conosciuto Giuseppe ero single da più di un anno e appena l’ho visto mi è piaciuto subito, soprattutto fisicamente. Sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati”. Così aveva detto a Chi Emanuela Folliero sul marito Pino Oricci e nel 2018 finalmente hanno detto il fatidico sì.

Emanuela Folliero, il matrimonio con Pino Oricci e come si sono conosciuti

Non tutti sanno che Emanuela Folliero è già mamma di un ragazzo di nome Andrea, nato dalla relazione con il suo ex Enrico Mellano. Ma come si sono conosciuti lei e Pino Oricci (all’anagrafe Giuseppe)? Lo aveva raccontato lei al settimanale Chi, spiegando che Pino abitava vicino a casa sua, ma nonostante questo non si sono mai visti. L’innamoramento è stato graduale, e subito lui ha conquistato suo figlio, e oggi tutti sono una grande famiglia. Per quanto riguarda Pino Oricci, non si sa nulla riguardo alla sua vita privata e le uniche informazioni pubbliche sono sul matrimonio: le nozze sono state celebrate con pochi amici e durante la cerimonia era presente anche l’ex compagno di Emanuela Folliero, Stefano D’Orazio (cantante dei Pooh).