Pino Scaccia morto di covid/ Addio allo storico inviato Rai, una vita fra i reportage

E’ morto per coronavirus Pino Scaccia, storico inviato di casa Rai. Il collega giornalista è deceduto quest’oggi, dopo le ore 13:00, e come annunciato da numerose quotidiani online, a cominciare da Il Messaggero. Il classe 1946 si trovava ricoverato da diverse settimane presso l’ospedale San Camillo di Roma, a causa di una serie di complicazioni dovute al covid, e oggi ha purtroppo esalato l’ultimo respiro. Pino Scaccia è stato uno degli inviati più noti della televisione pubblica, soprattutto all’estero, avendo seguito avvenimenti che hanno fatto la storia moderna, come ad esempio la guerra del Golfo degli anni ’90, e ancora, il conflitto in Serbia e Croazia, sempre negli anni ’90, la disgregazione dell’Unione Sovietica alla fine degli anni ’80, nonché quella dell’ex Jugoslavia, e ancora, la crisi in Afghanistan, la rivolta in Libia e l’Iraq post Saddam Hussein.

PINO SCACCIA, IL FIGLIO GABRIELE: “NON CI SONO PAROLE”

Moltissimi i reportage realizzati da Pino Scaccia nel corso della sua carriera, il primo giornalista al di là della Cortina di Ferro che è riuscito ad entrare nella centrale nucleare di Chernobyl, tristemente nota per il disastro degli anni ’80. Inoltre, ha scoperto i resti di Che Guevara in Bolivia, ed ha mostrato le immagini dell’allora segretissima Area 51 nel deserto del Nevada. Una vita tutt’altro che banale quella di Pino Scaccia, che si è occupato anche di mafia, sequestri, terremoto, disastri naturali e terrorismo, per una carriera giornalistica a 360°. Dopo aver fatto per anni l’inviato, è stato capo redattore dei servizi speciali del Tg1, il telegiornale di Rai Uno, ed inoltre, è stato docente del master di giornalismo radiotelevisivo all’Università Lumsa di Roma. «Non ci sono parole», le poche parole del figlio Gabriele, mentre la comunità di Ostia, il quartiere della capitale dove Scaccia si era “ritirato” per fare il blogger, è addolorato e sotto choc, fa sapere il Messaggero.



