Pino, scontro con Rifugiato a La pupa e il secchione 2024: “Mi sento tradito”/ L’attacco: “Togli la maschera”

La pupa e il secchione 2024, tensione tra Pino e Rifugiato

Sale la tensione nel corso della seconda puntata de La pupa e il secchione 2024 tra Pino e Rifugiato. Nervi tesissimi tra i due durante il programma condotto da Enrico Papi su Italia Uno. Pino si è scagliato duramente contro il compagno di gioco: “Ma quando cacci questa maschera da bonaccione, da persona che vuole bene a tutti quanti. Quando una persona vuole sapere qualcosa in più degli altri vuole empatizzare o giudicare, secondo me tu vuoi giudicare” l’attacco di Pino che ha poi proseguito. “Penso di averti detto sempre delle cose importanti, ma sei rimasto asettico nei miei confronti”.

Pino ha poi proseguito il suo sfogo contro Rifugiato nel corso della seconda puntata de La pupa e il secchione 2024: “Credo di non riuscire a vedere più Rifugiato come un confidente, credo che sia così anche per gli altri. Non posso sentirmi come in un tribunale in cui ogni parola pesa, non si può fare così”. Rifugiato si è così sfogato, dicendosi deluso: “Pensavo che i miei gesti fossero stati compresi e fossero presi come benevoli, invece sono stati presi come gesti di manipolazione” le parole del Secchione che si è così sfogato.

La presentazione di Federico Rifugiato a La Pupa e il Secchione 2024 ha lasciato il segno quando Enrico Papi ha deciso di svelare un talento nascosto del secchione a tutti gli altri concorrenti. “Ha un grande talento, è un bravissimo ballerino” – rivela il padrone di casa lasciando il palcoscenico al secchione che si è poi mostrato in uno scatenatissimo e divertente ballo che ha conquistato pubblico, giuria, social e ovviamente le Pupe.

Aurora, infatti, non ha mostrato nessun dubbio e ha deciso di puntare su Rifugiato come suo compagno d’avventura a La pupa e il secchione 2023: “Mi piace, mi piace, quando l’ho visto ballare ho detto è mio”. Anche il Secchione è rimasto fin dall’inizio entusiasta della scelta della Pupa: “Sono un pò l’orsacchiotto della principessa”. Durante la prima puntata de La pupa e il secchione i due hanno regalato diversi momenti di grande divertimento, dimostrando allo stesso tempo di formare un bella coppia che potrebbe funzionare all’interno del format nel corso delle puntate. La classifica finale li vede classificarsi al quarto posto con 19 punti.

