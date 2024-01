Pino Strabioli, chi è e vita privata/ Gli esordi a teatro, la tv e il debutto in Rai: “Era il 1993 quando…”

Pino Strabioli, chi è e carriera: gli esordi a teatro e il debutto in tv

Pino Strabioli è un noto regista teatrale, attore e conduttore televisivo, celebre soprattutto per aver raccontato i grandi della musica italiana, e non solo, nel corso degli anni. Nato a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, il 26 luglio 1963, inizia a lavorare in teatro nel 1986, per poi esordire in tv nel 1992 a Telemontecarlo in T’amo tv, programma di Antonio Avati e Fabio Fazio. Ma la vera svolta arrivò con la chiamata della Rai, azienda nella quale lavora da oltre 30 anni, con la conduzione di Unomattina e Unomattina Estate.

“Era il 1993 quando mi chiamarono a Unomattina – aveva raccontato all’Ansa in un’intervista rilasciata lo scorso anno – In tv avevo già debuttato su Telemontecarlo in T’amo tv, con Fabio Fazio, ma in un ruolo da comico. Qui invece curavo un piccolo spazio dedicato al folklore, quando ancora la tv non era invasa da ricette e fornelli. Ogni mattina c’era una cartolina da un paese diverso. Poi il ruolo è cresciuto, fino alla co-conduzione. In tutto ho fatto sette edizioni, fra inverno ed estate“.

Pino Strabioli: il successo in Rai e la riservata vita privata

La carriera di Pino Strabioli in Rai è proseguita con Cominciamo bene – Prima, striscia quotidiana di Rai3 di cui è stato autore e conduttore dal 2000 al 2010. Inoltre, ha curato le rubriche settimanali dedicate allo spettacolo dei programmi Apprescindere ed Elisir, per poi condurre That’s Italia nel 2012 con Filippa Lagerbäck su La7d. Negli anni, poi, ha iniziato a curare e condurre alcuni speciali legati a Sanremo, come Grazie dei fiori, programma del 2018 su Rai3. Nel 2020, poi, ha affiancato Maurizio Costanzo, per lui un vero e proprio punto di riferimento, nella rubrica Insonnia.

Uno degli ultimi successi televisivi di Pino Strabioli risale allo scorso anno quando, su Rai 2, ha co-condotto al fianco di Morgan il programma StraMorgan. Per quanto riguarda la sua vita privata, non è dato sapere se al momento ci sia qualcuno nel suo cuore: essendo piuttosto riservato a livello sentimentale, le informazioni a tal riguardo latitano.











