Chi è Pino Strabioli, il noto conduttore e amico di Maurizio Costanzo

Noto attore teatrale e capace di far appassionare tantissimi spettatori nel corso degli anni, Pino Strabioli è uno dei volti italiani più apprezzati, ha iniziato il suo percorso quando aveva 23 anni, debuttando a teatro e poi mandando avanti la sua carriera, fino ad arrivare al piccolo schermo. E’ grazie alla tv che Pino Strabioli si è consacrato, divenendo un volto seguitissimo dal pubblico, lui che fin da piccolo sognava di divenire e attore e costruirsi una vita nel mondo dello spettacolo.

Nel corso di una vecchia intervista, Pino Strabioli, che era tra gli altri grande amico di Maurizio Costanzo, ha raccontato il suo legame con i genitori: “Mio papà invece era bello e donnaiolo mentre mamma era silenziosa o un po’ succube. Mia madre, un po’ egoisticamente, mi ha tenuto con sé” ha svelato Pino Strabioli tornando sul rapporto con il padre e la madre.

Pino Strabioli e l’evento che cambiò tutto: “Una crisi di panico”

Nel corso della sua carriera, il noto attore e conduttore si è ritrovato a fare i conti con una fase molto complicata, dalla quale è però riuscito a tirare fuori il meglio con il passare del tempo. In una intervista concessa tra le colonne de Il Messaggero, Pino Strabioli ha raccontato come cambiò tutto nella sua vita, lui che era un duro con la faccia tosta:

“Cambiarono le cose con una crisi di panico, ero a Milano in tournée con Paolo Poli, si aprì il sipario ed ebbi un black out: non ricordavo più chi fossi né dove fossi. Iniziai ad aver paura della memoria e per un po’ di tempo lasciai il teatro” ha raccontato Pino Strabioli tornando su una delle pagine più complesse della sua vita e che hanno segnato un prima e un dopo.

