Pino Strabioli è tra gli ospiti dell’ultima puntata di Splendida Cornice, il people show di successo condotto da Geppi Cucciari su Rai3. Ma chi è Pino Strabioli? Conosciamo meglio l’attore, regista e conduttore che recentemente è tornato in onda su Rai Cultura con la nuova stagione de “Il Caffè”, un programma in cui si parla di libri, teatro, cinema e musica. Il conduttore nato a Porto San Giorgio nelle Marche oggi si divide tra Roma e Orvieto come ha raccontato in una intervista rilasciata a CulturaIdentità: “quando sono a Roma ho nostalgia delle di Orvieto e viceversa” anche se in entrambe le città ha bellissimi ricordi legati alla sua infanzia, ma anche alla sua vita.

Il conduttore è anche un grandissimo appassionato di musica e parlando dell’ultimo Festival di Sanremo 2025, per intenderci il primo di Carlo Conti dopo il dominio di Amadeus, Strabioli ha detto: “era l’unico Festival possibile dopo i 5 anni di Amadeus, Carlo Conti ha trovato una linea molto equilibrata e ha seminato per l’anno prossimo”.

Pino Strabioli, chi è: dal teatro al compagno

La 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 è stato molto apprezzato da Pino Strabioli che, dalle pagine di Fanpage, si è complimentato con Carlo Conti rivelando di aver amato più di tutti la serata del venerdì in cui come co-conduttrice c’era Geppi Cucciari. “La migliore serata è stata quella dei duetti della storia recente del Festival e poi Geppi Cucciari è riuscita a essere se stessa sul palco” – ha detto Pino Strabioli che ha apprezzato tantissimo Lucio Corsi tra i Big, ma anche Giorgia ed Achille Lauro. Sulla polemica delle quote rose a Sanremo lanciata da Elodie durante l’ospitata da Mara Venier a Domenica In però il conduttore ha qualcosa da dire: “È una sciocchezza parlare di ‘quote rosa’. Sappiamo benissimo che al televoto conta molto la forza dei follower”.

Non solo, Pino Strabioli ha promosso in parte Fedez: “non mi piace il fenomeno Fedez-Ferragnez, è una soap che non sopporto. Al Festival, però, ho visto un uomo nella sua esistenza, massacrato da tutto questo”. Infine palando della vita privata di Pino Strabioli non abbiamo tantissime informazioni visto che è molto discreto e riservato. Quello che sappiamo di certo che in passato ha avuto un compagno per diversi anni: si tratta di Patrick Rossi Gastaldi, il regista diventato popolare in tv per aver ricoperto il ruolo di prof nella scuola di Amici.