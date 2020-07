Pino Strabioli/ “Franca Valeri è cultura e intelligenza” (C’è tempo per)

Pino Strabioli tra gli ospiti della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate affidato quest’anno alla co-conduzione di Beppe Convertini e Anna Falchi su Raiuno. Nella puntata in onda oggi, giovedì 30 luglio 2020, ampio spazio al regista teatrale, ma anche attore e conduttore che nei prossimi giorni sarà in onda con uno speciale dedicato alla grande Franca Valeri. In occasione del 100esimo compleanno dell’attrice milanese, Strabioli è pronto a raccontare al pubblico di Raiuno la grandezza di un’artista unica nel suo genere. “Essere Franca” è l’augurio di “buon compleanno” che la Rai ha voluto fare alla straordinaria attrice milanese. “Questo giovedì sarò anche fin troppo in televisione: in prima serata su Raitre con la replica di In arte… insieme a Ornella Vanoni, e poi in seconda serata su Raiuno con Essere Franca!” ha dichiarato il conduttore dalle pagine di Teatro Musica e News (data 29 luglio 2020). Parlando proprio dell’immensa Franca Valeri ha detto: “è un grande punto di riferimento, anche Paolo Poli la considerava così. Del resto è stata una vera e propria rivoluzione con il Teatro dei Gobbi. La prima comica donna. Franca è cultura e intelligenza: l’intelligenza dei colti veri, che non la fanno pesare”. Il successo di Franca Valeri secondo il conduttore è riconducibile ai suoi sketch e scritti che considera “accessibili a chiunque: i più raffinati vi ritrovano i riferimenti letterari, altri ne catturano l’immediatezza. Questo significa essere una grande divulgatrice di cultura”.

Pino Strabioli: l’incontro con Franca Valeri e il nuovo programma per la Rai

Dopo il grande successo di “In Arte”, speciali dedicati ad artiste e dive della musica italiana, Pino Strabioli ha deciso di omaggiare e celebrare la grandezza di Franca Valeri nello speciale “Essere Franca”. A Teatro Musica e News (data 29 luglio 2020) il conduttore e regista ha raccontato il primo incontro con la comica e attrice: “andai a vedere un suo spettacolo con la regia di Giuseppe Patroni Griffi: ero un giovane attore e rimasi affascinato di vederla dal vivo. Andai a salutarla in camerino. Nacque poi una bella amicizia, grazie anche a tante conoscenze comuni. Così la nostra frequentazione è stata sempre più costante fino ad accompagnarla in quelle interviste-spettacolo che facemmo qualche anno fa girando l’Italia. Salire sul palcoscenico con lei rimane uno dei ricordi indelebili”. Il regista e attore ha poi rivelato qualche anticipazioni sullo speciale “Essere Franca”: “sarà un omaggio molto semplice e sentito dove io e Fabio Masi ripercorreremo l’esistenza di questa donna straordinaria con dei contributi dell’archivio Rai. Abbiamo cercato quelli meno visti, le cosiddette chicche. L’ho fatto in punta di piedi e con grande partecipazione emotiva, perchè Franca è anzitutto un’amica”. Infine a sorpresa il conduttore ha rivelato anche i suoi prossimi impegni in Rai: “mi piacerebbe continuare In arte…che è stato interrotto a metà stagione. La rete al momento non mi ha dato ancora alcuna risposta. Per ora quindi si partirà con Il caffè di Raiuno, in attesa di altre novità a cui mi piace sempre lavorare”.



