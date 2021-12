Pinocchio, Rai 1/ Trama e cast il film di Matteo Garrone con Roberto Benigni

Pinocchio va in onda su Rai 1 oggi, martedì 22 dicembre 2021, a partire dalle 21.20. Si tratta di un fantasy del 2019 distribuito da 01 Distribution e prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, in associazione con Recorded Picture Company in associazione con Leone Film Group. La regia è di Matteo Garrone: in 25 anni di carriera ha diretto 15 film, ha vinto 6 premi David di Donatello come miglior regista e migliore sceneggiatura per Dogman e Gomorra, miglior regista per Il racconto dei racconti, migliore sceneggiatura per L’imbalsamatore. Ha vinto 4 Nastri d’Argento come miglior regista per Pinocchio, miglior produttore e regista per Dogman e Premio nastro d’argento europeo. Per Gomorra ha ricevuto inoltre 2 Premi European Film Awards. Il cast è formato da Roberto Benigni che interpreta Geppetto, l’attore in 44 anni di carriera ha recitato in 34 film. Nel 1999 con La vita è bella ha fatto incetta di premi. Ha ricevuto 1 Premio Oscar come migliore attore protagonista, 3 Premi Davide di Donatello, 3 Premi Nastri d’Argento, 1 Premio BAFTA, 1 Premio European Film Awards, 1 Premio SAG Awards. Nel 2021 al Festival di Venezia gli è stato consegnato Premio Leone d’Oro alla carriera. Il cast è arricchito dalla presenza di Federico Ielapi nella parte di Pinocchio, Gigi Proietti interpreta Mangiafuoco, Rocco Pappaleo è il gatto, mentre Massimo Ceccherini la volpe.

Pinocchio, la trama: la storia del burattino più famoso

Il film Pinocchio ripercorre la storia del burattino di legno realizzato dal falegname Geppetto servendosi di un pezzo di tronco. Quasi per magia il burattino prende vita e si comporta come un bambino normale ma dalle fattezze differenti. Ha il naso lungo, ha capacità intellettive e motorie, le sue ossa sono rappresentate dalla segatura, la sua carne è la corteccia, eppure si comporta come un bambino vero per la felicità dell’anziano falegname che vede nella marionetta il figlio che non ha mai avuto, non è stato difficile per lui affezionarsi a lui nonostante la testa dura e il corpo altrettanto robusto. Pinocchio però non è il bambino studioso, giudizioso e responsabile che il povero Geppetto sperava di avere. Il burattino è curioso, è ingenuo con un carattere sbarazzino e finisce sempre nei guai trascinando nelle sue avventure anche il povero falegname.

Video, il trailer del film Pinocchio

