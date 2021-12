Pinocchio/ Su Rete 4 Roberto Benigni interpreta il famoso burattino di legno

Pinocchio, il film di Rete 4 diretto da Roberto Benigni

Pinocchio va in onda oggi, 25 dicembre, a partire dalle ore 16:20 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2002 e che appartiene ai generi drammatico e epico. Il regista di questo film risulta essere Roberto Benigni, che ha curato anche la sceneggiatura insieme all’autore Vincenzo Cerami.

All’interno del cast del film ci sono molti attori italiani noti come Roberto Benigni, che interpreta anche il protagonista principale, Nicoletta Braschi, Carlo Giuffrè, Peppe Barra, Kim Rossi Stuart, Giorgio Ariani e Remo Masini. Le musiche del film sono state realizzate da Nicola Piovani mentre la fotografia è stata curata dal maestro Dante Spinotti.

Pinocchio, la trama del film: un bimbo di legno che sogna la vita reale

Pinocchio è un bimbo di legno che viene realizzato da Mastro Geppetto. Geppetto vuole infatti avere un figlio ma non riesce ad averne uno, così decide di costruirselo da solo. Tuttavia, il pezzo di legno che Geppetto usa per creare Pinocchio è animato e dopo poco tempo, il bambino che fino a poco prima era inanimato, inizia a muoversi e ad essere vivo. Improvvisamente, Geppetto viene preso dallo spavento, perché non aveva mai assistito ad una cosa del genere. Tuttavia, dopo aver calmato un po’ Pinocchio, decide che quello sarà suo figlio e si prenderà cura di lui. Per questa ragione, decide di istruirlo e di mandarlo a scuola.

Gli da una mela e un quaderno e gli indica che se vuole essere un bambino vero, deve recarsi a scuola come tutti i bambini. Inoltre, Pinocchio viene accompagnato dal Grillo Parlante, una sorta di coscienza che gli dice sempre cosa deve fare e cosa invece è meglio non fare. Inizialmente Pinocchio non vuol ascoltare il grillo, anzi tenta anche di schiacciarlo con un martello. A ogni modo, Pinocchio non sa che il suo giorno a scuola si trasformerà in un’avventura memorabile, dove il bambino di legno incontrerà numerosi personaggi come Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe e la Fata Madrina.

