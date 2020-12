Pinocchio/ Video, su Rete 4 il film di e con Roberto Benigni (oggi, 20 dicembre 2020)

Pinocchio va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 20 dicembre, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia nel 2002 dalla Melampo Cinematografica mentre la distribuzione è stata gestita dalla Medusa Film con la Cecchi Gori Group. Il film è stato diretto da Roberto Benigni il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura tratta dal romanzo di Carlo Collodi in collaborazione per altro con Vincenzo Cerami.

Il montaggio è stato eseguito da Simona Paggi, le musiche della colonna sonora sono di Nicola Piovani e costumi di scena sono di Danilo Donati. Nel cast oltre al principale protagonista Roberto Benigni sono presenti anche tanti altri attori molto famosi tra cui Nicoletta Braschi, Carlo Giuffrè Beppe Barra, Massimiliano Cavallari, Bruno Arena e Kim Rossi Stuart.

Pinocchio, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Pinocchio. In un piccolo centro italiano della Toscana alcuni uomini stanno trasportando un grosso tronco di legno. Ad un certo punto compare improvvisamente una farfalla che viene protetta da una fata. Grazie al tocco magico della farfalla improvvisamente quel pezzo di legno prende forma, inizia a saltellare per i vicoli del paese creando enorme disagio tra gli abitanti che in preda al panico scappano verso le più disparate direzioni. Il tronco di legno dopo aver effettuato una lunga corsa si ferma improvvisamente davanti alla porta di una vecchia casa dove vive un falegname di nome Geppetto.

Quest’ultimo avendo notato quello che sta accadendo, non resiste alla tentazione di prendere quel tronco di legno, portarlo all’interno della sua falegnameria per poterlo utilizzare al fine di costruire un burattino che possa tenergli compagnia. Geppetto pone massima attenzione a questo lavoro curando ogni minimo particolare e ricreando così un burattino estremamente realistico a cui peraltro dà il nome di Pinocchio.

Ad un certo punto quel burattino quasi per magia prende vita per la grande incredulità dello stesso Geppetto che da sempre aveva annullato il desiderio di poter avere un figlio di cui occuparsi. I due si abbracciano lungamente, ma ben presto Geppetto si renderà conto di un carattere piuttosto esuberante di Pinocchio il quale spesso e volentieri scappa di casa correndo per strada e soprattutto mettendo a soqquadro tutto il paese.

Questa sua bravata costerà cara al povero Geppetto il quale viene visto come principale responsabile di quanto accaduto per cui i carabinieri lo arrestano e lo portano in carcere, mentre nel frattempo Pinocchio fugge via. Pinocchio tornato a casa trova un grillo parlante che lo rimprovera per quanto fatto e lo ammonisce nel comportarsi in maniera equa. Tuttavia, Pinocchio non sembra disposto a dar conto a quel piccolo essere e peraltro tenta di ucciderlo e schiacciarlo. Da questo momento in poi avrai inizio l’incredibile avventura di Pinocchio che commetterà tantissimi errori che avranno conseguenze pesanti anche nel suo rapporto con il povero Geppetto.

