Pintus annulla tour, fan “Hai cag*to?”/ Lui sbotta “Basta! Non dormo la notte e voi…”

Il comico Angelo Pintus negli ultimi giorni è diventato suo malgrado vittima del suo stesso tormentone. Il suo “Hai cag*to?”, il domandone tratto dallo show di Prime Video, LOL – Chi ride è fuori, è diventato virale sui social ma adesso a non poterne quasi più è lo stesso ex volto di Colorado. Nelle passate ore, non senza dispiacere Pintus ha annunciato la cancellazione del suo tour teatrale “Destinati all’estinzione”, già previsto per il periodo di febbraio-aprile dello scorso anno. Dopo un rinvio, è stata inevitabile la cancellazione definitiva. “Ahimè il tour, e parlo delle vecchie date che dovevamo recuperare, è stato annullato. Io vi chiedo di capire: è inutile spostarle per l’ennesima volta. Non è essere pessimisti, ma bisogna essere obiettivi nella vita”, ha spiegato il comico facendo riferimento a ciò che ancora saremo chiamati ad affrontare a causa dell’emergenza da Covid.

Pintus ha proseguito con il suo ragionamento realista: “Veramente noi pensiamo che a ottobre noi possiamo mettere mille persone dentro a un teatro? No, non a questa velocità”. Non sapendo come uscirne, secondo il comico la soluzione al momento sarebbe quella di fermarsi.

PINTUS ANNULLA TOUR, FAN COMMENTANO CON MEME DI LOL

Per Angelo Pintus non avrebbe alcun senso continuare a riprogrammare il suo tour: “Io non me la sento più di riprogrammare. Non ha senso mettere una data prima del 2022, non è possibile riuscire a farla prima. Sono veramente sconfortato, non vedo spiragli per il live”, ha ammesso senza mezzi termini. Ovviamente i biglietti già acquistati saranno rimborsati o convertiti in un voucher dagli stessi teatri e Pintus ha voluto sottolineare di non aver preso nulla da queste date ma di aver restituito gli anticipi. Se qualcuno ha reagito in maniera altrettanto dispiaciuta per ciò che il comico e tutta Italia sta vivendo, altri hanno ancora una volta sottovalutato la questione replicando con un ironico e fuori luogo meme di LOL, “Hai cag*ato?” che ha fatto sbottare Pintus: “Io non ci dormo la notte perché devo annullare il tour, e voi? Hai cag*to? Meglio così, una risata ci seppellirà (…) è tutta la settimana che mi scrivete ‘Hai cag*to?’. Vi prego, basta: io vi voglio bene ma è una roba pazzesca”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelo Pintus (@pintus21may)

