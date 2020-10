Pintus senza mascherina né distanze/ Ma foto è del 2019: esperimento social fa centro

Il comico Angelo Pintus, nel pomeriggio di oggi, ha voluto realizzare un post “choc” per dimostrare come funzioni l’informazione in Italia ma soprattutto come gli utenti fruiscano dei social, soffermandosi solo alle foto (nel caso di Instagram) ed al massimo ai primi righi della didascalia. Per dimostrarlo, Pintus ha preso in esame il tema “scottante” del momento, ovvero l’uso delle mascherine ai tempi del Covid e ha postato una foto di un anno fa (specificandolo solo nei righi successivi), quando il Coronavirus era ben distante dai nostri programmi. Nello scatto, ovviamente, il comico non indossa la mascherina (e perchè avrebbe dovuto farlo nel 2019?) mentre scatta il selfie con alcuni amici senza alcuna distanza di sicurezza (anche in questo caso, un anno fa non si sarebbe mai parlato di distanziamento). Il popolo social però non lo sa, o almeno parte di esso, ovvero quella che è arrivata a leggere solo i primi righi del post dal tono volutamente polemico, in cui il comico tuona: “Che gran bel pranzo! Fanc*lo tutto, fanc*lo le mascherine, fanc*lo le distanze e soprattutto fanc*lo il 2020. Stare insieme, ridere e mangiare senza dover pensare solo ed esclusivamente al Covid e a tutto quello che c’è intorno! Una giornata in compagnia e basta! Tra l’altro eravamo meno di 6!”. Cosa accade dopo? A prevederlo alla lettera è proprio Pintus, che ci ha visto lungo e si è messo comodo aspettando i commenti di coloro che avrebbero scritto: “E la mascherina?” oppure “E le distanze?”. “Perché oggi la moda è questa, andare a vedere i profili degli altri e rompere il c*zzo per la mascherina senza magari leggere ciò che c’è scritto sotto la foto, tipo per esempio che questa è una foto di un anno fa!”, ha proseguito Pintus.

PINTUS, ESPERIMENTO SOCIALE SU INSTAGRAM

L’esperimento sociale del comico ha centrato nel segno: ad “abboccare” non sono stati solo gli utenti social ma anche una parte della stampa nostrana, confermando alla lettera quanto previsto da Pintus con il suo post. Tra i commenti non ci sono coloro che chiedono conto della mancata mascherina, bensì chi abbraccia quanto scritto nei primi righi del post: “Io la penso come te…fanc*lo tutto… restrizioni si ma un po’ lasciateci vivere”, ed ancora “Hai fatto super bene”. In un successivo post però, Angelo ha potuto confermare ulteriormente la sua tesi postando lo screen di un portale che ha pubblicato solo una parte della notizia titolando con tanto di “Angelo Pintus shock sul Covid” e inserendo le frasi iniziali del suo post. “E ora vi faccio vedere come funziona l’informazione in Italia. Naturalmente non scrivono che la foto è del 2019 come ho scritto io nel post un paio di ore fa!”, ha scritto il comico, proseguendo “Questo per farvi capire come funziona oggi. In due ore si è dimostrato il tutto. Che le persone non leggono e che i giornali fanno solo clickbait”. Fortunatamente, non tutti. Bravo Pintus!





