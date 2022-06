Pinuccia Della Giovanna: “Sono la queen di Uomini e Donne”/ “Sono dolce e…”

Pinuccia Della Giovanna, nuova regina di Uomini e Donne

Dopo anni in cui è stata Gemma Galgani la protagonista indiscussa di Uomini e Donne, negli ultimi mesi, Pinuccia Della Giovanna, pimpante signora del trono over, ha catalizzato le attenzioni del pubblico, ma anche di Tina Cipollari con cui ha avuto diversi scontri. All’interno del programma di Maria De Filippi, la signora Giovanna ha cominciato una conoscenza con Alessandro, un signore del parterre maschile con cui, dopo i primi mesi e un allontanamento, ha ricominciato la frequentazione con un viaggio anche a Lecce dove vive Alessandro. Schietta, diretta e senza filtri, Pinuccia ha avuto diversi battibecchi con Tina Cipollari in seguito ai quali ha anche pianto.

Nuova protagonista del trono over, Pinuccia è anche la protagonista di un servizio che il settimanale Chi le ha dedicato sul numero in edicola da mercoledì 1 giugno. Orgogliosa dei suoi 80 anni, Pinuccia ha conquistato anche il pubblico più giovane di Uomini e Donne che ora può seguirla su Instagram.

Pinuccia Della Giovanna sbarca su Instagram

La popolarità conquistata a Uomini e Donne ha spinto Pinuccia ad aprire un profilo Instagram che conta più di cinquemila followers e in cui si definisce “dolce e un po’ piccante”. Con la stagione di Uomini e Donne giunta al termine (le registrazioni sono finite ed oggi va in onda l’ultima puntata), la signora Pinuccia è pronta a godersi l’estate con la famiglia continuando a frequentare il signor Alessandro con cui spera di poter portare avanti la conoscenza.

Se, tuttavia, il signor Alessandro continua a parlare di amicizia, la signora Pinuccia non nasconde che vorrebbe qualcosa di più. Tra i due protagonisti del trono over c’è un affetto sincero e la signora Pinuccia, a settembre, tornerà in trasmissione per raccontare la sua estate e, forse, siglare la pace con Tina.

