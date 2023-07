Pinuccia di Uomini e donne debutta come cantante “mi sono rimessa in gioco”/ “Brano dedicato a…”

Pinuccia Della Giovanna, da Uomini e donne al nuovo singolo: “Dedicato a…“

Storica ex dama del Trono Over di Uomini e donne, Pinuccia Della Giovanna non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene. Dopo l’esperienza nel dating show condotto su Canale5 da Maria De Filippi, l’ex dama ha debuttato come cantante con il brano La canzone di Pinuccia. Un esordio nel mondo della musica per certi versi inaspettato, ma che le ha consentito di rimettersi in gioco anche alla sua età, che non la frena affatto ma, anzi, le consente di sperimentare nuove soluzioni artistiche.

In un’intervista rilasciata a L’Informatore vigevanese, Pinuccia ha spiegato come è nato questo brano e a chi ha voluto dedicarlo: “L’ho dedicato prima di tutto a tutti i miei figli, i miei nipoti e a tutti quelli che mi vogliono bene e che sono stati i miei fan. Vi voglio bene da morire, grazie a tutti, sono molto contenta. Alla mia età mi sono rimessa in gioco, perché mi piacciono troppo queste cose“. E, nel corso dell’intervista, ha ricordato anche le passerelle fatte nel corso del programma, con grande disinvoltura e simpatia nonostante la sua età: “Io ne ho fatte tre, due ne ho vinte e la terza sono arrivata quinta. Una soddisfazione meravigliosa“.

Pinuccia Della Giovanna debutta come cantante: le caratteristiche della canzone

Pinuccia Della Giovanna debutta così come cantante, grazie ad un brano che di certo non passerà inosservato. Il brano è leggero e spensierato e di sicuro rinfrescherà questa calda estate italiana con il suo travolgente ritmo. “Il brano dal forte carattere nazional-popolare ha la velata ambizione di diventare uno dei tormentoni di questa estate 2023 ormai alle porte. Sarà disponibile a breve in tutti i digital stores, le radio e le TV“: così era stato descritto il nuovo brano, con un post condiviso su Instagram, dalla cantante e corista Angela Di Liberto, che ne ha curato la realizzazione. A 81 anni l’ex dama di Uomini e donne si è così rimessa in gioco, spiazzando tutti a suon di musica con un brano fresco e allegro.

