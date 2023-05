Pinuccia di Uomini e Donne diventa cantante/ “Sarà un tormentone estivo dedicato al programma”

Pinuccia esordisce come cantante dopo l’addio a Uomini e Donne

Pinuccia Della Giovanna, una delle grandi protagoniste del trono Over di Uomini e Donne, sta per fare il suo esordio come cantante! La celebre dama, che ha lasciato il programma alcuni mesi fa, ha annunciato l’arrivo del suo primo brano il cui titolo sarà proprio ‘Uomini e Donne’ e, dunque, parlerà del dating show che l’ha resa nota.

Il brano sarà curato dalla cantante e corista Angela Di Liberto, che con un post su Instagram ha annunciato: “Si preannuncia il grande ritorno di Pinuccia Della Giovanna, celeberrima e sanguigna dama della nota trasmissione condotta da Maria De Filippi”.

Pinuccia Della Giovanna cantante: il primo brano è dedicato a Uomini e Donne

“Per Pinuccia di tratta della sua prima esperienza musicale.” sottolinea l’annuncio social. Poi ecco svelate le caratteristiche del brano, alla cui scrittura ha collaborato anche Marco Ferracini, arrangiatore di Cristiano Malgioglio: “Il brano dal forte carattere nazional-popolare ha la velata ambizione diventare uno dei tormentoni di questa estate 2023 ormai alle porte. Sarà disponibile a breve in tutti i digital stores, le radio e le TV”.

Pinuccia è dunque pronta a fare il suo grande ritorno per il grande pubblico, ma questa volta in musica. Ricordiamo che l’ex dama di Uomini e Donne è stata protagonista di tante critiche e molti accesi scontri nello studio di Canale 5, soprattutto con l’opinionista Tina Cipollari.

