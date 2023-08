Pinuccia di Uomini e Donne: “Tina Cipollari? È cattiva”/ “Sarei contenta se Pier Silvio la mandasse via”

Pinuccia di Uomini e Donne torna ad attaccare Tina Cipollari: “È una donna cattiva e invidiosa”

Pinuccia Della Giovanna è stata una delle dame più discusse di Uomini e Donne degli ultimi anni. In studio è stata spesso protagonista di scontri molto forti con Tina Cipollari. ed è proprio a lei che dedica parole al veleno nel corso di un’intervista rilasciata a Tag 24.

L’astio nei confronti della bionda opinionista non si è affievolito nei mesi lontana da Uomini e Donne, al punto che Pinuccia ha dichiarato: “Sarei contenta se Pier Silvio mandasse via Tina, è una donna cattiva e invidiosa con persone che non conosce e che tratta male come ha fatto con me, alla mia età.” L’ex dama ha poi tenuto a precisare di non essere stata mandata via dalla trasmissione: “Veramente io non sono stata cacciata da nessuno! La verità è che mi sono sentita male perché la cara Tina Cipollari minacciava di picchiarmi con tanto di parolacce. – ha tuonato Pinuccia, aggiungendo – È intervenuta Maria e allora i miei figli mi hanno detto: ‘Mamma, tu ti fermi perché qui ti fanno morire’”.

A proposito di Uomini e Donne, Pinuccia ha poi parlato del suo rapporto con Alessandro Rausa, col quale aveva iniziato una frequentazione che non è mai andata oltre l’amicizia: “Con Alessandro ci sentiamo tutte le settimane. – ha spiegato – È lui che mi chiama sempre per chiedermi come sto. Ci siamo sempre voluti bene e siamo molto affezionati l’uno all’altra. A Roma abbiamo fatto molte cose belle, ci vogliamo bene anche se lui ha 92 anni e io 81. L’amore non ha età!” Infine su un possibile ritorno in trasmissione: “Se mi chiamassero a cantare la canzone andrei sicuramente, poi per altro chissà… Se dovessero richiamarmi e la salute me lo permette potrei anche tornare, altrimenti sto a casa e faccio la bisnonna!”

