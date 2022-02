Pinuccia e Alessandro, Uomini e Donne/ “É un rompiscatole, per me è finita”

Nella puntata di Uomini e Donne di ieri, Alessandro, al centro dello studio, si è lasciato andare ad uno sfogo nei confronti di Pinuccia con cui ha avuto una discussione. La dama e il cavaliere del trono over hanno litigato nel momento in cui Alessandro ha fatto notare a Pinuccia che avrebbe dovuto pensare prima alla terza dose del vaccino facendo riferimento alla disavventura avuta in treno per il mancato green pass. Pinuccia, però, lo avrebbe trattato male deludendo molto il cavaliere che, non nasconde la propria amarezza a Maria De Filippi.

MATTEO RANIERI, UOMINI E DONNE/ Maria De Filippi smaschera Denise: "Dice che..."

La conduttrice, di fronte allo stato d’animo di Alessandro, decide di non farli confrontare davanti alle telecamere, ma la signora Pinuccia non ha voluto. “No, è arrabbiata perché lui ha parlato pubblicamente e anche lei vuole farlo, sennò se ne va”, ha detto la De Filippi al termine della puntata trasmessa ieri.

IDA PLATANO E ALESSANDRO, UOMINI E DONNE/ Lite con Diego: "Volevi portarmi a letto"

Pinuccia e Alessandro chiudono a Uomini e Donne

Maria De Filippi ha così aperto la puntata di Uomini e Donne di oggi proprio con il confronto tra Alessandro e Pinuccia. La dama del trono over tira fuori la rabbia e, dopo aver spiegato le proprie ragioni, decide di mettere un punto alla loro frequentazione.

“Quando mi hanno fatto scendere dal treno, prima di telefonare ad Alessandro, ho chiamato alla redazione”, ha esordito Pinuccia. “Lui ci è rmasto male perchè tu gli hai risposto male dicendogli ‘fatti i fatti tuoi‘”, spiega Maria De Filippi. “Perchè sapevo anch’io che avrei dovuto fare il vaccino e a Vigevano sono andata ovunque, ma lui continuava e quando un uomo fa così a me non piace”, ribatte la signora Pinuccia. “Al di là del vaccino che ora hai fatto, hai trattato male Alessandro?”, chiede la De Filippi. “No, ma lui ha sempre ragione. E’ un rompiscatole”, dice la signora Pinuccia.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 16 febbraio: Ida e Alessandro vanno via?

© RIPRODUZIONE RISERVATA