Pinuccia e Alessandro, Uomini e donne/ Lei rifiuta Andrea la corte di Andrea e…

Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, al centro dello studio, nella puntata di Uomini e Donne del 25 ottobre, Maria De Filippi chiama Pinuccia e Alessandro. La dama e il cavaliere del trono over si stanno conoscendo, ma la fiamma dell’amore non è ancora scattata da parte di Alessandro che considera Pinuccia un’amica. Nonostante tutto, però, la signora Pinuccia non perde le speranze e, con la collaborazione della redazione, è riuscita a fargli una sorpresa presentandosi nel suo albergo.

Davanti alle telecamere di Uomini e Donne, Alessandro e Pinuccia hanno parlato del loro rapporto. Pinuccia, inoltre, ha mostrato alcune sue vecchie foto ad Alessandro con cui si è anche concessa una nuova cena e una passeggiata in Piazza di Spagna.

Pinuccia e Alessandro: per lui è solo un’amicizia?

In studio, davanti a Maria De Filippi, Alessandro ha ribadito di non sentire ancora “le farfalle nello stomaco” e di considerare Pinuccia un’amica speciale. Pinuccia, però, ribadisce di stare bene con Alessandro e di voler continuare a conoscere solo lui al punto che l’arrivo del signor Andrea non le fa cambiare idea.

Alessandro, di fronte al rifiuto di Pinuccia, la esorta a dare al signor Andrea una possibilità ricordandole di non averle mai fatto promesse al punto che se dovesse arrivare una signora per lui la conoscerebbe. Pinuccia, però, non cambia idea e concede al signor Andrea solo un ballo volendo continuare ad uscire solo con Alessandro.

