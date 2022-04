Pinuccia e Bruno, tuto finito a Uomini e Donne/ Lei va via in lacrime, Tina…

Pinuccia piange e lascia lo studio di Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato le parole di Bruno e aver accettato la scelta del cavaliere del trono over, Pinuccia è tornata ad accomodarsi al proprio posto. Mentre andava in onda il filmato dell’incontro tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Maria De Filippi ha interrotto il filmato vedendo Pinuccia in lacrime. La dama ha così lasciato lo studio annunciando di voler andare via. Ad andare con lei dietro le quinte è stato Alessandro con cui, poi, è rientrata.

Il commento di Tina Cipollari non si è fatto attendere. “Una reazione ritardataria. Vorrei capire perchè ci è rimasta male visto che con Bruno non è successo niente”, dice la bionda opinionista. Pinuccia conferma di essere rimasta delusa da Bruno il quale ha spiegato di aver capito di non poter condividere la sua vita con quella di Pinuccia. “Ho capito che non è compatibile”, spiega il cavaliere (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Bruno chiude con Pinuccia e torna a corteggiare Vincenza

Colpo di scena nella conoscenza tra Pinuccia e Bruno nel corso della puntata di Uomini e Donne del 19 aprile. Se Pinuccia era molto entusiasta della conoscenza con Bruno come potete leggere in basso, Bruno ha ammesso di non provare nulla. “Non è scattato niente”, ha esordito Bruno. “Siamo come fratello e sorella”, ha aggiunto il cavaliere del trono over che ha così chiesto alla signora Vincenza di ricominciare a frequentarsi.

La signora Vincenza accetta spiegando, però, di non voler essere precipitosa e di voler aspettare prima di decidere se andare a vivere con lui come desidera il signor Bruno che spiega di aver sistemato tutta la casa per accogliere la sua futura compagna. La signora Vincenza, così, puntualizza la scelta di voler aspettare prima di prendere una decisione che, dovrebbe arrivare tra una settimana (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Pinuccia e Bruno, nuova coppia a Uomini e Donne?

Con Gemma Galgani che non è ancora riuscita a trovare un nuovo pretendente, ultimamente, le puntate di Uomini e Donne vengono aperte da Pinuccia, sempre più protagonista della trasmissione sia per la sua voglia di trovare una persona con cui condividere il resto della sua vita sia per le continue discussioni con Tina Cipollari. Dopo aver chiuso la conoscenza con Alessandro e aver aspettato l’arrivo di nuovi pretendenti, la signora Pinuccia ha deciso di conoscere meglio il signor Bruno che, dopo aver chiuso la conoscenza con Vincenza che non era pronta a trasferirsi a casa sua, ha deciso di dare una possibilità a Bruno.

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, al centro dello studio, Pinuccia e Bruno hanno confermato la volontà di continuare a conoscersi e, di fronte al desiderio di Bruno di convivere, la signora Pinuccia non ha escluso nulla.

Pinuccia e Bruno, convivenza futura?

Pinuccia e Bruno formeranno presto una nuova coppia di Uomini e Donne? La dama e il cavaliere del trono over che divertono il pubblico tutte le volte che si accomodano al centro dello studio, lasceranno presto la trasmissione per vivere la storia senza telecamere? Una possibilità che la signora Pinuccia non esclude. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione, infatti, Pinuccia ha dichiarato:

“Bruno mi piace davvero molto: ha quasi l’età che aveva mio marito, si chiama con lui ed è un pompiere come i miei cugini. […] Se mi dovessi trovare davvero bene con lui e i miei figli fossero d’accordo, magari un giorno mi trasferirò da lui… Mai dire mai!”.











