Pinuccia piange a Uomini e Donne/ Tina Cipollari: “Sempre lo stesso copione”

Pinuccia, nuovo battibecco con Tina Cipollari

La puntata di Uomini e Donne del 4 maggio si apre con Pinuccia che sfoggia un abito con cui ha vinto una sfilata. “Ma quando ha vinto questa sfilata? Non me la ricordo”, commenta immediatamente Tina Cipollari. “Sì l’ha vinta una volta”, replica Gianni Sperti mentre la dama del trono over mostra orgogliosa il suo outfit nello studio. “Pinuccia vuoi sfilare?“, chiede Maria De Filippi di fronte ad una Pinuccia che cammina per lo studio. La domanda della conduttrice, però, scatena la reazione di Tina. “E’ arrivata l’autrice di Uomini e Donne. Maria avevi in programma la sfilata oggi?”, chiede la bionda opinionista.

“Uomini e Donne non ha un copione e cose così possono capitare”, risponde la padrona di casa. La dama, dopo aver sfoggiato l’outfit, si accomoda al proprio posto dove si lascia travolgere dalle emozioni.

Pinuccia lascia lo studio in lacrime

Delusa, Pinuccia toglie il cartello del nome dal vestito e, in preda al nervosismo, non riesce a rimetterlo. Ad aiutarla ci pensa Gloria, ma anche Alessandro. “Lui è un signore. Poi le malelingue ci hanno diviso”, ha spiegato la dama che, per non piangere in studio, preferisce andare dietro le quinte. “Sempre lo stesso copione. Ora dirà qualche cattiveria su di me”, commenta la bionda opinionista in studio. “Tu la stuzzichi”, le fa notare Maria De Filippi.

Tina, così, decide di raggiungere la dama del trono over. “Vuoi rientrare? La puntata deve iniziare”, dice la Cipollari. “Facciamo pace?”, chiede a sua volta la dama del trono over. “Non abbiamo litigato. Sei bella”, conclude Tina rientrando in studio con la signora.

