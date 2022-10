Pinuccia piange per Alessandro a Uomini e Donne/ Un abbraccio scatena tutto: Tina…

Pinuccia in crisi a Uomini e donne

Pinuccia nuovamente in crisi a Uomini e Donne. Tutto è accaduto nella puntata del 24 ottobre nel corso della quale Maria De Filippi ha fatto notare l’assenza in studio di Pinuccia. Le telecamere hanno così inquadrato la dama del trono over in lacrime dietro le quinte. Lacrime che Pinuccia ha versato per Alessandro Rausa di cui dice di essere innamorata e che ha scatenato la sua gelosia per un abbraccio “troppo affettuoso” dato alla signora Rosalia.

Quest’ultima ha così raggiunto Pinuccia dietro le quinte ribadendole di essere sua amica ed esortandola a tornare in studio dove Tina Cipollari ha puntato, ancora una volta, il dito contro Pinuccia. Secondo Tina, quelli di Pinuccia sarebbero solo dei capricci e non sopportando più le scene della dama, sbotta.

Alessandro tra Pinuccia e Rosalia

Pinuccia vorrebbe maggiori attenzioni da Alessandro Rausa che ribadisce di avere un rapporto d’amicizia con lei e con Rosalia. Il cavaliere lascia così lo studio con le due dame e, dietro le quinte, mette la pace tra Pinuccia e Rosalia. “Volete rovinare quest’amicizia?“, chiede Alessandro mettendo fine, almeno per il momento, alla rivalità tra le due dame.

Rientrati in studio, il pretendente di Rosalia chiede se quest’ultima abbia ancora un interesse per Alessandro. La dama spiega di essere semplicemente amica di Alessandro così come Pinuccia. Tra i tre la pace durerà o ci sarà un nuovo colpo di scena?

