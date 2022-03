Pinuccia pinage a Uomini e Donne e lascia lo studio/ Maria De Filippi la segue…

Ancora una discussione tra Tina Cipollari e Pinuccia nello studio di Uomini e Donne. Nel corso della puntata trasmessa il 2 marzo, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Alessandro e Pinuccia per capire come procede il loro rapporto. Nella scorsa puntata, dopo una discussione, la dama aveva annunciato la decisione di chiudere il rapporto con Alessandro. Nella puntata trasmessa ieri, così, Maria De Filippi ha annunciato la presenza di una signora giunta in trasmissione per conoscere Alessandro.

L’arrivo in studio della signora Vincenza, però, ha scatenato la gelosia di Pinuccia che ha poi ammesso di essere innamorata di Alessandro. La reazione di Pinuccia, però, non è piaciuta a Tina Cipollari che ha invitato sia la dama che Alessandro a fare chiarezza sul loro rapporto per evitare che chiamino persone in redazione per conoscerli. La puntata di oggi ci sè così aperta con Alessandro e Pinuccia.

Pinuccia piange dopo una discussione con Tina Cipollari

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha criticato l’atteggiamento della signora Pinuccia, rea di non avere le idee chiare e di trattare in modo molto duro Alessandro. Di fronte alle critiche della bionda opinionista, la signora Pinuccia ha lasciato lo studio tra le lacrime. “Vi ringraziao, vado perchè non ce la faccio più. Ho un dispiacere grande”, sono state le parole della signora Pinuccia mentre lasciava lo studio.

“Lei fa gli errori e poi la colpa è mia?”, ha invece commentato Tina Cipollari. Maria De Filippi, insieme ad Alessandro, ha così raggiunto Pinuccia dietro le quinte convincendola a rientrare in studio. “Tina fai sempre questi casini”, ha ironizzato Maria.

