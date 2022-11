Pinuccia “sviene” a Uomini e Donne/ Finto malore dopo una lite con Tina

Uomini e Donne: Pinuccia “si sente male” dopo una lite con Tina Cipollari

Ieri, martedì 23 novembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Secondo le prime rivelazioni della pagina Uomini e Donne Classico e Over, durante la registrazione la dama del trono over Pinuccia sarebbe svenuta dopo una lite con Tina Cipollari. In realtà sembra che la donna abbia finto di svenire. Ma vediamo cosa è successo al trono over. Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati in studio per raccontare il loro rapporto fuori dal programma: “Tra i due prosegue molto bene e raccontano di essere tornati dopo una vacanza di tre giorni insieme!”, si legge si legge su Uomini e Donne Classico e Over. In studio c’era anche Riccardo Guarnieri che la neo coppia si comporta male nei suoi confronti ed è poi scoppiato a piangere, lasciando lo studio, quando Ida e Alessandro si sono messi a ballare.

Anticipazioni Uomini e Donne: l’intervento di Maria De Filippi

Per quanto riguarda Gemma Galgani, la dama torinese è uscita con il cavaliere Mario, ma in studio sono nate molto discussioni per via di una telefonata. Infine spazio a Pinuccia. La dama è stata protagonista di una forte lite con l’opinionista Tina Cipollari, tra le due non scorre buon sangue: “Pinuccia a un certo punto si è messa a terra. Sembrava (l’ha fatto apposta) fosse svenuta. È dovuta intervenire Maria con Pinuccia”, ha rivelato la pagina Uomini e Donne Classico e Over. L’indiscrezione è stata confermata anche da Tv Blog: “Tina Cipollari, invece, ha nuovamente litigato con Pinuccia che, per risponderle, ha addirittura finto di svenire, rendendo necessario l’intervento della conduttrice”. Grande attesa dei fan per questa puntata di Uomini e Donne: “Il finto malore di Pinuccia, Riccardo che piange, Carola e Federico che si baciano… vivendo in funzione di questa puntata”, ha scritto un utente su Twitter.

