Pinuccia torna nel parterre del trono over di Uomini e Donne?/ Presente alla prima registrazione per…

Pinuccia torna come dama del trono over di Uomini e Donne?

Tra le dame del trono over di Uomini e Donne che hanno maggiormente scatenato le opinioni del pubblico c’è sicuramente Pinuccia che, dopo aver conosciuto il signor Alessandro con cui sperava di poter iniziare una frequentazione sentimentale diversa dall’amicizia e una serie di scontri con Tina Cipollari, ha lasciato il programma. Dopo l’addio alla trasmissione, però, Pinuccia non è rimasta a casa, ma ha scelto di dedicarsi ad una sua grande passione ovvero la musica.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 29 agosto 2023/ Carola Vs Federico, Beatrix contesa da Brando e…

In un’intervista rilasciata a L’Informatore vigevanese, Pinuccia ha raccontato di aver inciso una canzone: “Il brano dal forte carattere nazional-popolare ha la velata ambizione di diventare uno dei tormentoni di questa estate 2023 ormai alle porte. Sarà disponibile a breve in tutti i digital stores, le radio e le TV“. Un brano che, a quanto pare, Pinuccia presenterà al pubblico proprio nello studio di Uomini e Donne.

Elio Servo accusa Tina Cipollari a Uomini e Donne: "È pazza"/ Un video lo incastra e scatena la lite

Pinuccia presente alla prima registrazione di Uomini e Donne

In attesa del grande ritorno in tv previsto per lunedì 11 settembre, la macchina di Uomini e Donne è già partita. Nel corso della prima registrazione della nuova stagione durante la quale sono stati presentati i nuovi tronisti Christian, Brando e Manuela Carriero che ha accettato di trovare l’amore in tv dopo la fine della relazione con Luciano Punzo, in studio, erano presenti diversi ospiti. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni attraverso le anticipazioni pubblicate sulla sua pagina Instagram, era presente anche Pinuccia.

A quanto pare, però, per la dama, non ci sarà un ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne. L’ex dama avrebbe semplicemente presentato la sua canzone. Quale sarà stata la reazione di Tina Cipollari?

Teresanna Pugliese: "Il Grande Fratello Vip non lo rifarei"/ E su Uomini e Donne: "Avevo 20 anni..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA